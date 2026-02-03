Zahraniční politika? Řídit ji bude Babiš, Macinka a já, ohlásil Havlíček

Poslanecká sněmovna se sešla na mimořádné schůzi svolané na základě žádosti opozičních poslanců, na níž chce opozice hlasovat o vyslovení nedůvěry koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Jako jedno z témat chtěla projednat SMS komunikaci ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky s poradcem prezidenta Petrem Kolářem a kritizuje premiéra, že je dostatečně neodsoudil a nevymezil se k jeho setrvání ve funkci. Opoziční politici naznačili, že Macinkovy SMS zaslané prezidentovu poradci jsou nepřijatelné a mohou ohrožovat dobré jméno Česka v zahraničí.
Vládní většina však tuto snahu odmítá a postup opozice označuje za zástupné téma a součást taktiky, jejímž cílem je blokování chodu Poslanecké sněmovny. Kabinet má ve Sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů a důvěru získal teprve v polovině ledna.
Průběh schůze je zatím výrazně ovlivněn vystoupeními členů vlády. Ještě před tím, než se k rozpravě dostanou přihlášení opoziční poslanci, využívají přednostní právo ministři a představitelé vládní koalice. Ke slovu se dosud dostali především premiér Andrej Babiš a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, u řečnického pultíku se střídají i další členové vlády. Opoziční poslanci se ke slovu téměř nedostali. Poslanci si zároveň odhlasovali, že se může jednat a hlasovat i v noci.
Premiér Andrej Babiš ve svém vystoupení uvedl, že mimořádná schůze Poslanecké sněmovny podle něj není o jedné SMS ani o bezpečnosti státu. Zároveň zdůraznil, že v oblasti zahraniční politiky se podle něj za uplynulý měsíc podařilo udělat více než za celé předchozí čtyři roky. „Možná se v zahraniční politice udělalo za ten měsíc víc než můj předchůdce za čtyři roky,“ řekl.
„Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví,“ uvedl Babiš. V souvislosti s jednáním o vyslovení nedůvěry vládě premiér zároveň očekává vyhrocený průběh schůze. Podle svých slov předpokládá dva dny lží a urážek a občanům doporučil, aby jednání nesledovali. „Nejlépe se na to vůbec nekoukat,“ dodal.
Havlíček: Útoky koalici spíše utužují
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) se na plénu Sněmovny vymezil vůči kritice opozice a atmosféře jednání. Podle něj útoky na vládu nepovedou k jejímu oslabení, ale naopak k posílení vnitřní soudržnosti koalice. „Nenecháme se vyprovokovat různými útoky, které na nás jdou, spíše utužují vztahy uvnitř koalice,“ zdůraznil v souvislosti s kauzou kolem SMS zpráv ministra zahraničí Petra Macinky adresovaných prezidentovi.
Havlíček rovněž zdůraznil, že odpovědnost za zahraniční politiku vlády nesou tři konkrétní členové kabinetu. Podle jeho slov se o zahraniční politiku mají starat premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a on sám jako ministr průmyslu a obchodu. Dodal, že tato trojice se bude soustředit především na jednání s evropskými a západními partnery.
Za Motoristy sobě vystoupil také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který omluvil nepřítomnost ministra zahraničí Petra Macinky. Zároveň připomněl, že to byl prezident republiky, kdo odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem. „Netřeba se divit Motoristům, že nesouhlasíme,“ uvedl. Ve svém projevu se rovněž kriticky vymezil vůči fungování Národní sportovní agentury.
Ministr školství Robert Plaga (nestr. za ANO) ve svém projevu hodnotil pozitivně práci vlastní i práci kolegů z kabinetu. Uvedl, že pouhý necelý měsíc od získání důvěry vlády podle něj prokázali, že dané problematice rozumějí, chtějí ji řešit a že na rozdíl od novinových titulků, falešných signálů a prázdných gest se snaží se situací aktivně něco dělat.
Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) ve svém vystoupení uvedla, že současná vláda podle ní udělala maximum možného, aby „podvodný rozpočet minulé vlády zreálnila“. Vyjádřila se tak k návrhu státního rozpočtu s navrhovaným schodkem ve výši 310 miliard korun.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) ve svém vystoupení ostře kritizoval hospodaření předchozí vlády a její nakládání se státními financemi. Uvedl, že minulý kabinet podle něj spotřeboval velmi solidní finanční rezervy zdravotních pojišťoven a systém veřejného zdravotního pojištění se po čtyřech letech vlády Petra Fialy dostal až na hranu kolapsu. Dodal, že některým pojišťovnám už nezbývá prostor, kde prostředky brát, a hrozí jim problémy s úhradami závazků vůči poskytovatelům péče.
Vystoupil také ministr dopravy Ivan Bednárik (nestr. za SPD), který po schválení státního rozpočtu slíbil rekordní investice do dopravní infrastruktury. Připomněl, že Státní fond dopravní infrastruktury počítá s rekordní částkou přesahující 80 miliard korun a že Ředitelství silnic a dálnic má již nyní připravené smlouvy na desítky miliard korun, mimo jiné na klíčové dálniční stavby.
