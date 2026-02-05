MHMP: Praha otevřela další Reuse pointy

06.02.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město začátkem roku 2026 rozšířilo síť Reuse pointů ve sběrných dvorech o dvě další místa. Nově tak fungují v městských částech Praha 3 a Praha 14. Celkem je v hlavním městě v provozu už 12 Reuse pointů, které umožňují obyvatelům bezplatně předávat zachovalé věci k dalšímu využití.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Rozvoj Reuse pointů jako hlavní město rozhodně podporujeme a jejich rostoucí počet mi dělá radost. Pražané si zvykli dávat věcem druhý život. Věřím, že se nám ještě v tomto volebním období podaří rozběhnout i stálou Reuse provozovnu, podobně jako úspěšně funguje v Bratislavě nebo ve Vídni,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

Nové Reuse pointy vznikly ve sběrných dvorech v ulici Teplárenská v Praze 14 a U Staré cihelny v Praze 3. Stejně jako ostatní místa jsou otevřena v běžné provozní době sběrných dvorů a fungují bez nutnosti předchozí rezervace.

Lidé zde mohou odevzdat věci v dobrém stavu, které už doma nevyužívají, a zároveň si zdarma odnést jiné předměty. V nabídce se běžně objevuje například nádobí a domácí potřeby, menší kusy nábytku, knihy, hračky, sportovní vybavení nebo dekorace.

Reuse pointy přispívají ke snižování množství odpadu a podporují principy cirkulární ekonomiky. Zároveň mohou domácnostem pomoci ušetřit a posilují sousedské sdílení. Každá věc, která díky těmto místům zůstane v oběhu, tak může najít nového majitele místo toho, aby skončila jako odpad.

Seznam pražských Reuse pointů a informace k projektu jsou k dispozici ZDE.

Zdroje:

https://praha.eu/web/reuse/reuse-projekty-podporene-mestem

