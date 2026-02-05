„Hrabě Lipavský.“ Bývalý ministr neuměl diplomacii ani u jídla

Ministerský aparát na resortu zahraničních věcí v Černínském paláci si pochvaluje změny v souvislosti s novou vládou. Někteří bývalí spolupracovníci Jana Lipavského si podle informací serveru ParlamentníListy.cz těžko zvykají na nového ministra. Důvod je však opačný, než by se mohlo zdát. Z Ministerstva zahraničí totiž podle těchto zdrojů s Lipavským zmizelo papalášství, pozérská politika bez reálného výsledku a arogance.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
ParlamentníListy.cz v těchto dnech hovořily s řadou zaměstnanců Černínského paláce, kde resort zahraničí sídlí, a vyslechly mnoho příběhů o tom, jak se ministr Lipavský choval. Některé jsme se rozhodli zveřejnit, zvláště s ohledem na to, že nám jejich pravdivost potvrdilo víc zdrojů.
První příběh jsme poprvé vyslechli už zhruba před rokem od jednoho z našich velvyslanců. Nyní se nám totéž a v rozšířené podobě doneslo od člověka, který pracoval v širším týmu ministra Lipavského a byl s ním v denním kontaktu. Jde o formu stolování.
Ministerstvo zahraničních věcí má totiž svou jídelnu, kde se denně v čase oběda vystřídá mnoho zaměstnanců úřadu. Celá léta bývalo běžné, že se touto formou stravoval i sám ministr, pokud zrovna nebyl pracovně v zahraničí. Každý ministr v minulosti šel na oběd do jídelny, vzal si tác, příbor a zařadil se do fronty, na jejímž konci mu pracovníci kuchyně vydali jídlo. Dělali to tak všichni šéfové diplomacie. Nikoli však Jan Lipavský.
„Předchozí ministr jídelnu ignoroval, odmítal tam chodit a stravovat se po boku nás běžných zaměstnanců. Servisní pracovníci mu museli oběd připravovat zvlášť a servírovat v saloncích ministerského paláce se vší parádou. Nevypadalo to jako obědy ministra, ale nějakého hraběte. Lipavský se nechal obskakovat ,služebnictvem', podávat jednotlivé chody apod. To jsme na ministerstvu před ním nikdy nezažili. Dokonce ani kníže Schwarzenberg se tak nechoval, ten rovněž chodíval do jídelny. Ale ministr Lipavský si tu funkci užíval. Rozhodně se nechoval skromně, právě naopak. Tyhle časy nyní naštěstí skončily a nový ministr zase chodí do jídelny, obědvá po boku řadových zaměstnanců, mluví s nimi. Kolegové to velmi kvitují,” prozradil nám bývalý podřízený Jana Lipavského.
Další kapitola se týká opět Lipavského chování, ovšem v jiné situaci. Bývalý ministr zahraničí si potrpěl na sebeprezentaci na sociálních sítích. Vznikaly tak různé fotografie, které jeho skalní fanoušci chválili jako projevy lidovosti, zatímco odpůrci se mu smáli. O co jde konkrétně?
Při své poslední návštěvě Spojených států amerických těsně před odchodem z funkce se sice Lipavský na sítích chlubil roztodivnými fotografiemi, kde například pózuje s loutkou Hurvínka na ulici Washingtonu, ale nebyl tam přijat nikým z Trumpovy administrativy.
Svým sledujícím se ovšem Jan Lipavský pochlubil, jak si v parku v centru Washingtonu pochutnává na donutu, známé americké koblize zdobené sladkou polevou. „Sladká odměna za přestěhovanou ambasádu,” napsal si k tomu sám tehdejší ministr na síti X.
Jaká byla realita? Nechme mluvit nejmenovaného zaměstnance ministerstva zahraničí. „Akce kobliha patří mezi legendární. Ministr tehdy ve Washingtonu dal rozkaz, aby mu jeho tým sehnal sladký donut, aby si mohl pořídit fotku, že si jako muž z lidu dopřává běžné americké sladkosti. Ten donut mu sehnali, Lipavský si ho vzal, jednou si kousl během focení, usmíval se do objektivu a po nafocení opět nasadil svůj arogantní výraz a celou koblihu hodil do nejbližšího koše. Takže ty jeho poznámky na sítích o sladké odměně, které navozovaly, jak se ministr jako obyčejný člověk těšil na tenhle kousek sladkého smaženého těsta, to byla jen pohádka pro jeho fanoušky."
„Takhle to bylo u Lipavského se vším. V běžném pracovním styku byl arogantní, nafoukaný a choval se jako by mu Černínský palác patřil, choval se jako pozér a uzpůsoboval tomu svou politiku a reálné výsledky, které by pomohly státu, neměl veskrze žádné. Na sociálních sítích se ale usmíval jako měsíček, dělal líbivá gesta a hrál muže z lidu. Všechno to byla faleš. Dnes je to pryč a mohu říct, že si naprostá většina zaměstnanců oddychla,” dodává jeden ze stále aktivních českých zaměstnanců české zahraniční služby.
Sladká odměna za přestěhovanou ambasádu.?? pic.twitter.com/zPHSJ7fhsB— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 24, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.