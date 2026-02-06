Železný komentoval odchod Kroužkové. Přišla mrazivá odpověď

06.02.2026 10:23 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Veřejným prostorem nedávno proletěla zpráva, že z České televize odchází jedna z jejich úředních tváří – moderátorka Barbora Kroužková. Má nastoupit do redakce Respektu. Její odchod byl provázen i velmi zvláštní internetovou debatou s bývalým kolegou Jakubem Železným

Na počátku tohoto týdne vyšlo najevo, že Barbora Kroužková odchází z České televize po dvaceti letech. Zkušená novinářka, která mimo jiné absolvovala i zahraniční studijní pobyty ve Francii a v Austrálii, zamíří do časopisu Respekt.

„Mám radost, že tým Respektu posiluje tak zkušená novinářka jako je Barbora Kroužková, která přichází z České televize. Respekt dlouhodobě pracuje na své audiovizuální podobě, protože vedle psaní je to další cesta k veřejnosti, kterou zajímá dění doma i ve světě. Našim podcastům a videopodcastům roste setrvale poslechovost i sledovanost a Bára nám pomůže se posunout ještě dál. V Respektu bude mít svůj pořad a chystáme i veřejné debaty, které bude moderovat. První díly zveřejníme v dubnu,“ oznámil šéfredaktor Respektu Erik Tabery.

Dlouholetý kolega Barbory Kroužkové Jakub Železný však rozvířil debatu, proč z ČT Barbora Kroužková odešla. Zazněla spekulace o dětech.

„Snad můžu prozradit, že mi večer přišla od Barbory Kroužkové SMS, že v České televizi končí. Snad můžu prozradit, že jsem jí odepsal, že mě to moc mrzí. Co dodat? Veřejně zopakovat, že mě to vážně moc mrzí. Ach jo… Přeju Ti hodně štěstí, Báro. (A ano, děti jsou víc než jakákoli práce…),“ napsal na sociální síti X.

Barbora Kroužková hned uváděla věci na pravou míru.

Jakub Železný proto přidal doplňující poznámku.

„Pochopil-li kdokoli tu mou zmínku o dětech tak, že si myslím, že snad Barbora Kroužková odchází z České televize kvůli dětem, tak tak jsem to nemyslel (a ani si to nemyslím)! Cílem té zmínky bylo pouze: jsem přesvědčen, že děti jsou to nejdůležitější, důležitější než všechny práce světa,“ zdůraznil Jakub Železný.

A v diskusi pod příspěvkem padla ostrá poznámka, od jednoho z příznivců České televize, který zdůraznil, že dnes už ČT fandit nemůže.  

„To jsou jen kecy, pane Železný. Vám nevadí, že pan Kubal a spol. ničí zpravodajství ve snaze zachránit si židle, až je zestátní? Jak se tito lidé mohou klanět k Xaverovi a Okamurovi? Vždycky jsem fandil ČT, ale už nemohu.“ Zaznělo.

 

 

