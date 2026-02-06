Železný komentoval odchod Kroužkové. Přišla mrazivá odpověď

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Mám radost, že tým Respektu posiluje tak zkušená novinářka jako je Barbora Kroužková, která přichází z České televize. Respekt dlouhodobě pracuje na své audiovizuální podobě, protože vedle psaní je to další cesta k veřejnosti, kterou zajímá dění doma i ve světě. Našim podcastům a videopodcastům roste setrvale poslechovost i sledovanost a Bára nám pomůže se posunout ještě dál. V Respektu bude mít svůj pořad a chystáme i veřejné debaty, které bude moderovat. První díly zveřejníme v dubnu,“ oznámil šéfredaktor Respektu Erik Tabery.
„Snad můžu prozradit, že mi večer přišla od Barbory Kroužkové SMS, že v České televizi končí. Snad můžu prozradit, že jsem jí odepsal, že mě to moc mrzí. Co dodat? Veřejně zopakovat, že mě to vážně moc mrzí. Ach jo… Přeju Ti hodně štěstí, Báro. (A ano, děti jsou víc než jakákoli práce…),“ napsal na sociální síti X.
Barbora Kroužková hned uváděla věci na pravou míru.
Jakub Železný proto přidal doplňující poznámku.
„Pochopil-li kdokoli tu mou zmínku o dětech tak, že si myslím, že snad Barbora Kroužková odchází z České televize kvůli dětem, tak tak jsem to nemyslel (a ani si to nemyslím)! Cílem té zmínky bylo pouze: jsem přesvědčen, že děti jsou to nejdůležitější, důležitější než všechny práce světa,“ zdůraznil Jakub Železný.
A v diskusi pod příspěvkem padla ostrá poznámka, od jednoho z příznivců České televize, který zdůraznil, že dnes už ČT fandit nemůže.
„To jsou jen kecy, pane Železný. Vám nevadí, že pan Kubal a spol. ničí zpravodajství ve snaze zachránit si židle, až je zestátní? Jak se tito lidé mohou klanět k Xaverovi a Okamurovi? Vždycky jsem fandil ČT, ale už nemohu.“ Zaznělo.
