05.02.2026 20:09 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Filip Turek (Motoristé) považuje své nejmenování ministrem za zbytečnou komplikaci. Rádiu Impuls řekl, že je i přesto odhodlaný svou agendu řídit z pozice vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku klidně celé čtyři roky. Lepší by ale podle něj bylo, kdyby prezident ustoupil a jmenoval ho ministrem.

Turek: Svou agendu můžu řídit i z pozice vládního zmocněnce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Filip Turek

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) podle svých slov může dosahovat svých cílů i z pozice vládního zmocněnce. „Moje hlavní agenda jsou teď akcelerační zóny, to znamená, že chci zamezit výstavbě asi pěti set 250metrových větrných elektráren a my v tom budeme pokračovat a je úplně jedno, jestli budu oficiálně jmenován ministrem nebo ne. Ale samozřejmě by to bylo mnohem praktičtější,“ řekl Turek. 

Ve sporu ustoupit nehodlá, protože je přesvědčený, že už ústupek udělal, když změnil svou původní nominaci z ministerstva zahraničí na resort životního prostředí. „My jsme panu prezidentovi ustoupili, protože moje původní nominace byla předurčená na ministerstvo zahraničí a pan prezident naznačil, že pokud se prohodíme a já půjdu na ministerstvo životního prostředí, že to mnoho věcí vyřeší. Toto řekl Petru Macinkovi a my jsme věřili slovům pana prezidenta, takže jsme mu vyšli vstříc, ale teď už rozhodně nemáme důvod mu vyjít vstříc znovu,“ uvedl poslanec a vládní zmocněnec.

Prezident by měl dostat rozum a začít dodržovat zákony

Poslanec Motoristů Turek Impulsu řekl, že současná situace, kdy obě tato ministerstva oficiálně řídí Petr Macinka, může trvat po celou dobu vládnutí. „Myslím si, že je to zbytečná komplikace a samozřejmě je to kompromis. V nouzi to tak být může, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby pan prezident dostal rozum a začal dodržovat pravidla a zákony,“ soudí Turek.

Prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi (ANO) řekl, že Filipa Turka do vlády nikdy nejmenuje. Pro Babiše je tím otázka Turkova angažmá v kabinetu uzavřená. Premiér Impulsu řekl, že resort životního prostředí je funkční i bez plnohodnotného ministra.

„Naše pozice se nemění nijak. Já myslím, že pan premiér jenom reagoval na slova pana prezidenta. My nemáme jiného nominanta na ministerstvo životního prostředí a pan prezident čeká jiného nominanta. Tak to je asi problém pana prezidenta,“ zdůraznil Turek.

Vyjádřil se i ke své pozici vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. „V dnešní zfanatizované ideologické době je absolutní většina věcí, která se skrývá pod agendou ministerstva životního prostředí. Takže ten vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku opravdu pod sebou ta témata má,“ řekl poslanec.

Zdůraznil, že vládu řídí premiér. „My jsme jedním ze tří koaličních partnerů. Je to naše ministerstvo. My na tom ministerstvu trváme a trváme na těch změnách, co se týče Green Dealu a co se týče přístupu právě k životnímu prostředí, protože to bylo to, co bylo hlavním motivem vstupu na politickou scénu, takže my se těch našich cílů nevzdáme,“ podotkl Turek.

Zdroje:

https://www.impuls.cz/

