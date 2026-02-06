Fiala (SPD): Orbán nás vyzval ke společnému boji za národní suverenitu

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Slovensko a Českou republiku ke společnému boji za národní suverenitu. Podporujeme Visegrád a suverenitu národních států! Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Slovensko a Českou republiku ke sjednocení proti vedoucí straně v Evropském parlamentu, Evropské lidové straně (EPP), která podporuje předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.
„Maďarsko, Slovensko a Česká republika musí i nadále spolupracovat, aby ochránily suverenitu a zabránily zatažení Evropy do války. Nemůžeme dovolit, aby se zvrácené plány Evropské lidové strany staly budoucností Evropy,“ napsal na sociální síti X.
Dodal, že Evropská lidová strana chce zbavit evropské státy práva veta a proměnit Evropskou unii ve válkychtivou vojenskou alianci. EPP je koalice eurocentralistických křesťanskodemokratických stran. Po volbách v roce 2024 strana získala 188 ze 720 křesel v současném europarlamentu (2024–2029). Von der Leyenová je členkou EPP. Za Českou republiku jsou členy KDU-ČSL či TOP 09, což je symptomatické, protože tyto strany bojují za konec suverenity ČR.
Jsem rád, že jsme se v naší nové vládě shodli, že Evropská unie nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Chceme jinou Evropu – sebevědomé společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl, a zároveň si zachovávají svobodu v otázkách, jež jsou výhradně jejich. Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.
Zahraniční politika České republiky bude vycházet z principů státní suverenity, národní odpovědnosti a ochrany českých občanů a zároveň bude prosazovat české národní zájmy a ekonomické priority. Budeme prosazovat realistickou, profesionální a pragmatickou zahraniční politiku vycházející z českých zájmů, s respektem vůči zahraničním partnerům.
