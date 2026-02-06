Fiala (SPD): Orbán nás vyzval ke společnému boji za národní suverenitu

06.02.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k boji proti vládnoucí straně v EU.

Fiala (SPD): Orbán nás vyzval ke společnému boji za národní suverenitu
Foto: Screen ČT24
Popisek: Radim Fiala odpovífá Václavu Moravcovi

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Slovensko a Českou republiku ke společnému boji za národní suverenitu. Podporujeme Visegrád a suverenitu národních států! Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Slovensko a Českou republiku ke sjednocení proti vedoucí straně v Evropském parlamentu, Evropské lidové straně (EPP), která podporuje předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

„Maďarsko, Slovensko a Česká republika musí i nadále spolupracovat, aby ochránily suverenitu a zabránily zatažení Evropy do války. Nemůžeme dovolit, aby se zvrácené plány Evropské lidové strany staly budoucností Evropy,“ napsal na sociální síti X.

Dodal, že Evropská lidová strana chce zbavit evropské státy práva veta a proměnit Evropskou unii ve válkychtivou vojenskou alianci. EPP je koalice eurocentralistických křesťanskodemokratických stran. Po volbách v roce 2024 strana získala 188 ze 720 křesel v současném europarlamentu (2024–2029). Von der Leyenová je členkou EPP. Za Českou republiku jsou členy KDU-ČSL či TOP 09, což je symptomatické, protože tyto strany bojují za konec suverenity ČR.

Jsem rád, že jsme se v naší nové vládě shodli, že Evropská unie nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity. Chceme jinou Evropu – sebevědomé společenství suverénních národních států, které spolupracují tam, kde to dává smysl, a zároveň si zachovávají svobodu v otázkách, jež jsou výhradně jejich. Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.

Zahraniční politika České republiky bude vycházet z principů státní suverenity, národní odpovědnosti a ochrany českých občanů a zároveň bude prosazovat české národní zájmy a ekonomické priority. Budeme prosazovat realistickou, profesionální a pragmatickou zahraniční politiku vycházející z českých zájmů, s respektem vůči zahraničním partnerům.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska
Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice
Sigma nebo smegma? Mládež na demonstraci vyznala obdiv Pavlovi. Macinkovi ne
Turek: Svou agendu můžu řídit i z pozice vládního zmocněnce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli bychom podpořit Orbánovu výzvu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Co si myslíte o vysílání ČT?

Narážím nejen na tu reportáž o vás, ale celkově. Mimochodem, myslíte, že ta reportáž je pomsta ČT za to, že chcete zrušit poplatky? A neuvažujete třeba o nějaké žalobě kvůli reportáži? Podle mě byla dosti zaujatá a neobjektivní.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Tohle bude definitivní konec Schengenu

14:02 Senátor Hraba: Tohle bude definitivní konec Schengenu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystaném zlegalizovaná pobytu nelegálních migrantů…