Pivoňka Vaňková (STAN): Plýtvání lidským kapitálem a chaos na MPSV

Dvakrát měř, jednou řež. Logické by bylo nejdřív přemýšlet a naslouchat, teprve potom vyhazovat. Na MPSV to ale Aleš Juchelka udělal naopak. Nejdříve vyhodil špičkové experty na ochranu dětí, aby je následně pod tlakem vzal zpět, ale posadil na úplně jiné židle, kde jejich 20letou praxi nikdo nevyužije.
Takhle se kompetentní manažer nechová. Je to jen plýtvání lidským kapitálem a chaos v přímém přenosu, který je tolik typický pro hnutí ANO.
Ochrana dětí si zaslouží stabilitu, ne hloupé experimenty. Smekám před odvahou zaměstnanců MPSV, kteří kvůli tomu sepsali petici.
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
