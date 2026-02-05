Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska

Filip Turek zveřejnil na sociální síti Facebook video, v němž porovnává přijetí své osoby v Ostravě s tím, jaké reakce podle něj vyvolává prezident Petr Pavel v regionu.
Ve čtvrtek se v Ostravě sešly stovky odborářů na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochrany pracovních míst. Akci svolal odborový svaz KOVO a dorazili na ni i politici. Kromě premiéra Andreje Babiše se jí zúčastnil také Filip Turek, který vystoupil s kritikou přístupu k ochraně průmyslu, situace na ministerstvu životního prostředí i emisních povolenek.
Na zveřejněném videu je vidět okamžik, kdy Filip Turek vstupuje na pódium coby vládní zmocněnec pro klimatickou politiku. Je přivítán silným potleskem, hlasitým aplausem a zjevnou podporou publika.
Atmosféra na místě byla uvolněná a přátelská, lidé mu dávali najevo souhlas a jeho příchod působil jako jeden z vrcholů celé akce. Filip Turek vystoupil s důrazem na potřebu zachovat průmyslovou výkonnost a pracovní příležitosti. To v kontextu regionu s dlouhou tradicí těžkého průmyslu a hornictví v publiku rezonovalo, což bylo patrné z reakce přítomných, kteří jeho řeč přijali potleskem.
Do ostrého kontrastu s tím Filip Turek pak postavil reakce na prezidenta republiky v Moravskoslezském kraji.
Prezident Petr Pavel čelil výraznému pískání při středeční události ve Stonavě, která se konala u příležitosti ukončení těžby černého uhlí v dole ČSM. Slavnostní vyvezení posledního vozíku, symbolizující konec jedné éry českého hornictví, vnímali mnozí spíše jako smuteční akt.
Prezident se akce osobně nezúčastnil, horníkům však na dálku zaslal děkovný vzkaz. Právě jeho promítání ale podle záběrů spustilo vlnu hlasitého pískotu a pokřiků.
V hluku se často ztrácela samotná promluva o tom, jak si prezident váží práce horníků a jejich přínosu. Lidé ve Stonavě tak dali velmi zřetelně najevo, že o jeho slova díků nestojí a že s jeho úřadováním ani širší politikou státu vůči průmyslovým regionům nesouhlasí.
Video Filipa Turka dál rozproudilo debatu i mezi dalšími komentujícími, z nichž někteří přidali ještě ostřejší kritiku prezidenta. Jedna z diskutujících napsala: „Soudruh prezident na Ostravsko ani nedojel a poslal jen nahrávku, jak si váží práce horníků. Na Ukrajinu ale jede, i když je nemocný. Jede podpořit soudruhy banderovce a ještě slíbí dodat letadla. Takového máme výborného prezidenta,“ nešetřila kritikou.
„Takhle vypadá reakce českých občanů, ne uplacených herců a Ukrajinců,“ zněla další z reakcí.
Někteří diskutující konstatovali: „Filip Turek sice nebyl Pávkem jmenován, ale de facto ministrem je.“ Krycí jméno „Pávek“ měl údajně Petr Pavel používat během své služby ve vojenském zpravodajství v 80. letech.
Další vládnímu zmocněnci pro klimatickou politiku vyjadřovali otevřenou podporu: „Jsme s vámi, ten lidoop, co je teď označován jako prezident, už brzo bude končit. Tak doufám, že jednoho dne tím ministrem budete právem jmenován.“
Jedna z uživatelek v diskusi napsala, že prezident podle ní působí jen jako „loutka s naučeným projevem“, zatímco Filip Turek podle ní naopak lidem naslouchá, reaguje na atmosféru v sále a dokáže komunikovat přímo s davem i jednotlivci kolem sebe. Zároveň vyjádřila naději, že prezident „za dva roky končí“ a že ho nahradí někdo jiný.
Objevily se i ostřejší komentáře na adresu prezidenta, podle nichž se „Pávek odváží tak mezi středoškoláky, ale na Ostravsko mezi horníky, na to koule nemá“.
Filip Turek je nominovaný na post ministra životního prostředí za stranu Motoristé sobě, která je součástí vládní koalice s hnutím ANO a SPD po volbách v roce 2025. Prezident Petr Pavel však jeho jmenování neopodstatněně odmítá a trvá na tom, že Turek jako kandidát na ministra životního prostředí nebude. Premiér Andrej Babiš následně označil tuto debatu za uzavřenou a uvedl, že se k ní nehodlá vracet.
