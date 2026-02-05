Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice

Vláda Andreje Babiše ve Sněmovně ustála „marný pokus“ opozice o vyslovení nedůvěry a pokračuje ve vládnutí. Podle komentátora Petra Holce z celé situace vyplývá jediné – Andrej Babiš může zůstat v klidu, protože opozice je podle něj „zoufalá a k smíchu“.
Jsou to jen čtyři měsíce, co „fialovci jasně prohráli volby a zmizeli do opozice“, přesto se podle něj snaží vrátit stejným způsobem, jakým je voliči z vlády vyhnali. Výsledkem je opět „kakofonie falešných hodnot“, zatímco lidé řeší reálné problémy, především náklady na život, které jim opozice během svého vládnutí „zločinně prodražila“.
Současná vláda se snaží čelit emisním povolenkám, jež „zdražují úplně všechno a ničí náš průmysl“. Zatímco opozice lidem podsouvá, že pokud je vláda „pořádně neoloupí“, budou mít nižší důchody, a k tomu se podle Holce přidávají lidovci s progresivní daní, tedy další „daňovou loupeží“, píše Petr Holec v komentáři na svém webu.
Podle komentátora Petra Holce „musí jít o vážně patologickou duševní poruchu“, pokud se někdo opakovaně snaží porazit soupeře tím, čím už byl sám poražen. Připomíná, že Petra Fialu v čele ODS nahradil Martin Kupka a Markétu Pekarovou Adamovou v TOP 09 Matěj Ondřej Havel, jenže podle něj to „není žádná změna“ a oba „jen řádí dál – a ještě hůř“.
Holec konstatuje, že jde o „hvězdnou pěchotu“, a dodává, že se nikdo nemůže divit Andreji Babišovi, že během hlasování o nedůvěře odjel do Itálie: „Tohle má totiž v suchu. A porazit se může jen sám.“
