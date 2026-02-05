Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice

05.02.2026 20:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Vláda Andreje Babiše ve Sněmovně bez problémů ustála pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Podle komentátora Petra Holce opozice nepůsobí jako politická alternativa, ale jako „hvězdná pěchota“ zmítaná zoufalstvím, která se pokouší porazit soupeře prostředky, jež ji samotnou opakovaně posílají k zemi. Výsledek je podle Holce jasný: Andrej Babiš může být v klidu.

Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Vláda Andreje Babiše ve Sněmovně ustála „marný pokus“ opozice o vyslovení nedůvěry a pokračuje ve vládnutí. Podle komentátora Petra Holce z celé situace vyplývá jediné – Andrej Babiš může zůstat v klidu, protože opozice je podle něj „zoufalá a k smíchu“.

Jsou to jen čtyři měsíce, co „fialovci jasně prohráli volby a zmizeli do opozice“, přesto se podle něj snaží vrátit stejným způsobem, jakým je voliči z vlády vyhnali. Výsledkem je opět „kakofonie falešných hodnot“, zatímco lidé řeší reálné problémy, především náklady na život, které jim opozice během svého vládnutí „zločinně prodražila“.

Současná vláda se snaží čelit emisním povolenkám, jež „zdražují úplně všechno a ničí náš průmysl“. Zatímco opozice lidem podsouvá, že pokud je vláda „pořádně neoloupí“, budou mít nižší důchody, a k tomu se podle Holce přidávají lidovci s progresivní daní, tedy další „daňovou loupeží“, píše Petr Holec v komentáři na svém webu.

Podle komentátora Petra Holce „musí jít o vážně patologickou duševní poruchu“, pokud se někdo opakovaně snaží porazit soupeře tím, čím už byl sám poražen. Připomíná, že Petra Fialu v čele ODS nahradil Martin Kupka a Markétu Pekarovou Adamovou v TOP 09 Matěj Ondřej Havel, jenže podle něj to „není žádná změna“ a oba „jen řádí dál – a ještě hůř“. 

Holec konstatuje, že jde o „hvězdnou pěchotu“, a dodává, že se nikdo nemůže divit Andreji Babišovi, že během hlasování o nedůvěře odjel do Itálie: „Tohle má totiž v suchu. A porazit se může jen sám.“

Psali jsme:

Vidlák prohlédl Milion chvilek. Z proslovů Mináře vyplývá nepěkná věc
Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“
„Rozumíte mu?“ Lipavský dnes ve Sněmovně vyděsil i příznivce
Svoloč u kormidla, psala Decroix ze Staromáku. Dostala lekci

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/babis-muze-byt-v-pohode

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Holec , opozice , vláda

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte s Petrem Holcem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Veřejnoprávní média

Dobrý den, děkuji za váš komentář k poplatkům. Jen mě přijde, že se o zrušení poplatků vlastně vůbec nemluví, ale jen o tom, že se budou platit jinou formou. Má tak celá debata vůbec smysl? Jaký? A vy byste byl pro jaký model? Aby byla ČT financována jako jiné televize třeba z reklam nebo že by lidé...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví Mužské dovednosti dělající na ženy největší dojemMužské dovednosti dělající na ženy největší dojem

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska

21:14 Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska

Bouřlivé přivítání Filipa Turka na odborářském mítinku v Ostravě v ostrém kontrastu s vypískáním pre…