MHMP: Komunitní a ekologické hospodaření se v Jinonicích rozšíří na další pozemky

06.02.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město pokračuje v podpoře komunitního a ekologického hospodaření na svých pozemcích. Pražští radní schválili propachtování další půdy v těsném sousedství nového sídla záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích. Své aktivity na nich rozšíří spolek MetroFarm a statek u Jiráků.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Propachtování další půdy a tím i rozšíření stávajících projektů spolku MetroFarm a statku u Jiráků je dobrá zpráva pro město i Pražany. O komunitní farmaření i produkty ekologického zemědělství je zájem a oba subjekty jsou pro město ceněným partnerem. Jsem ráda, že nás proaktivně oslovily a my jim mohli vyjít vstříc. Pražská půda bude v dobrých rukou,” říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

Spolek MetroFarm i statek u Jiráků již na pozemcích v sousedství nově propachtované půdy hospodaří. Nyní své aktivity rozšíří. Spolek MetroFarm chce rozšířit plochu pro pěstování plodin, rovněž přistavit mobilní maringotku, vybudovat fóliovník a také zastřešený altán jako zázemí a učebnu pro školní skupiny, které farmu navštěvují včetně kompostovacího WC.

Statek u Jiráků plánuje nový pozemek využívat pro pěstební a chovatelské zázemí blízké farmy, konkrétně na vybudování fóliovníku, umístění maringotky, skladování píce a sezónně jako zimoviště pro zvířata.

Společně si rozdělí parcelu v Jinonicích o výměře 2 500 m² za symbolické roční pachtovné 248 Kč, respektive 440 Kč, tj. 0,275 Kč/m²/rok.

