Hejtman Netolický: Naplněnost škol je dnes velmi vysoká

Pardubický kraj s Agrární komorou spolupracuje dlouhodobě, již v roce 2012 obě strany podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci. Hlavním tématem společného jednání byla tentokrát problematika zemědělského školství. Zástupci kraje prezentovali investiční a rozvojové aktivity včetně snahy úzce provázat zemědělské podniky a školy pro zajištění dlouhodobé praktické výuky přímo ve výrobě.

„Dlouhodobě se nám daří i za pomoci evropských fondů zvelebovat naše střední zemědělské školy. Kupříkladu lanškrounská zemědělská škola je v současné době jakousi výkladní skříní v oblasti zemědělského školství a dobře se jí daří skloubit kvalitní teoretickou a praktickou výuku. Začali jsme zde nejprve zateplením, pokračovali úpravou stáje, vybudováním mlékárny, laboratoří či veterinární ordinace. Další školy jsou také ve velmi dobrém stavu, ať už se jedná o Chrudim, Litomyšl, Chroustovice či například velmi specifické a úzce profilované Kladruby nad Labem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme měli problém s počty studentů, ale i díky investicím a úpravě studijních oborů se nám tento trend daří měnit. Naplněnost škol je dnes velmi vysoká a trend se nám daří držet. Dalším krokem je užší provázanost se zemědělskými podniky, na čemž usilovně pracujeme,“ dodal Netolický.

Na toto téma navázal radní Václav Kroutil. „Hledáme cestu, jak technické školství v našem kraji posouvat. U našich škol se snažíme o začlenění podniků do výuky, dobrým příkladem je například nedávno navázaná úzká spolupráce mezi Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun a společností Isolit-Bravo. Stejně tak chceme, aby vznikala partnerství mezi zemědělskými školami a zemědělskými podniky. Toto provázání by mělo fungovat již od prvního ročníku,“ uvedl radní Václav Kroutil a dodal, že důležité je sledovat nejen počet žáků na zemědělských školách, ale také množství absolventů, kteří pak reálně pracují v zemědělských provozech. „Zaměstnavatelé musí chtít a být nápomocni. Musí si například říci, zda studentům nechybí některé vědomosti. Pokud ano, mohli bychom vzdělávací plány upravit tak, aby odpovídaly tomu, co podnikatelé po absolventech požadují. Musí fungovat vzájemná pravidelná spolupráce a komunikace, protože cílem nás všech musí být rozvoj českého zemědělství a přilákání mladé generace,“ doplnil Václav Kroutil. Ten v závěru jednání také dodal, že je potřeba poděkovat těm, kteří Pardubickému kraji pomáhají organizovat akce i pro ty nejmenší školáky, tedy například dny otevřených dveří, TECHNOhrátky a další.

Potravinová soběstačnost

"Situace v Pardubickém kraji je ve vztahu k ostatním krajům dobrá, ale bude nutné využít tohoto příkladu a současné s řešením nedostatků studentů v zemědělských oborech v ostatních krajích zvýšit komunikaci už na úrovni základných škol, kde malá část žáků jde studovat zemědělské obory," uvedl prezident Agrární komory ČR.

Velkým problémem současného zemědělství je nesoběstačnost některých segmentů. „V případě vepřového masa jsme v současné době na 38 procentech vlastní produkce. Zbytek dovážíme například ze Španělska či Belgie. Poměr navíc každým rokem roste v neprospěch domácí produkce. U drůbeže se pohybujeme přibližně na polovině. Soběstační jsme například v případě hovězího masa, což je ale způsobeno především radikálním poklesem spotřeby. Zatímco v roce 1990 spotřeboval průměrný Čech 26 kilogramů hovězího masa, dnes je to necelých osm kilogramů,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. Ten také zmínil další témata, o kterých se povede debata v krajích, tedy společná zemědělská politika nebo dominantní postavení obchodních řetězců.

