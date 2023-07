Hejtman Netolický: Rvačce v Pardubicích zřejmě předcházely fake news i alkohol

Bitce v Pardubicích předcházely takzvané fake news. Pardubický hejtman Martin Netolický v Impulsech Honzy Benešovského řekl, že se do sebe Ukrajinci s Romy pustili poté, co se vzájemně hecovali.

Obě znepřátelené strany podle Netolického pravděpodobně naletěly na vymyšlené zprávy, které si mezi sebou přeposílaly. Pardubický hejtman zároveň ve vysílání vyzval k rychlému vyřešení sporu.

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17373 lidí

"Já si myslím, že ta situace byla nějakým okamžitým výbuchem. Jak jsem měl informace, tak bohužel tam hrál roli i alkohol, takže se domnívám, že je potřeba udělat maximum pro to, aby se to zklidnilo a nikoliv zbytečně věc politizovat," uvedl s tím, že by se teď politici měli zdržet silných prohlášení. Pracovat by v této situaci měli především lidé s patřičnou kompetencí a znalostí.

"Měli by nechat pracovat neziskovky, romskou koordinátorku, policii a pracovníky krajského úřadu, je tam naše krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a ti, kteří ten dialog mají vést," dodal Netolický.

K potyčce mezi zhruba 15 Romy a třemi Ukrajinci došlo v Pardubicích v sobotu. Jeden z Romů se lehce zranil. V návaznosti na incident pak v neděli vyšly do ulic Pardubic protestovat stovky Romů.

