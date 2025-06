Macinka (Motoristé): Česká republika má další vládní ostudu

Kdybych chtěl vtipkovat, napsal bych něco ve smyslu, že za daných okolností nechápu, proč ministr financí Zbyněk Stanjura dopustil, aby byl opakovaně zesměšňován, když se o něm mluví jako o elektrikáři, který už čtvrtým rokem devastuje české státní finance.

Protože - jak se nyní ukazuje na případu Evy Decroix - mohl úplně snadno přijít na Karlovu univerzitu a poprosit ji, aby jeho titul z roku 1987, kdy se na VUT v Brně stal "expertem" na elektronkové počítače, mávnutím kouzelného proutku (jako v případě Evy Decroix) proměnili třeba na profesůru přes finance. Na světě by byl další kvalitní ekonom z Brna a opoziční kritici by utřeli.

Jenže na vtipkování je to příliš vážná věc. Bohužel se opět potvrdilo, že lidé z ODS by lhali, i kdyby se zrovna šli přiznat. Nezbývá tedy, než o tom nahlas mluvit, ale také připomenout, že Česká republika už měla jednoho ministra spravedlnosti, který rezignoval okamžitě poté, co se ukázalo, že titul JUDr. užíval neoprávněně. Byl to Jan Kalvoda a psal se rok 1996.

Samozřejmě nečekám, že by se Eva Decroix vzdala svého nového vládního koryta a opustila svůj sen, že se po volebním pádu Petra Fialy stane předsedkyní ODS. Česká republika má v této nekompetentní osobě další vládní ostudu. Tentokrát je to chatrný podvod, jímž novopečená ministryně spravedlnosti neoprávněně přišla ke svému "právnickému" vzdělání.

Ale hlavně že se bude donekonečna rozebírat bakalářská práce Filipa Turka a (ne)ziskovka "Milion chvilek pro Petra Fialu" bude z Evy Decroix dojatá. Protože když lžou, kradou a podvádí lidé z ODS, je to pro ně vlastně docela roztomilé. Stejně jako paní Eva...

Tak u voleb nezapomeňte. Motoristé sobě - uzdravíme pravici od nemocné ODS!