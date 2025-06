Okamura (SPD): Solární elektřina se nevyplatí

Solární elektřina je obrovsky nákladná a nevyplatí se. Zastavme klimatické šílenství. Ekonom Luká Kovanda upozornil, že solárníkům v EU prudce klesají zisky, a to na historická minima. „Jedná se o největší ohrožení další expanze solární energetiky. Ta se prostě již nebude vůbec vyplácet. Důvodem poklesu zisků je vzestup výroby elektřiny ze solárních zdrojů, která však v rostoucí míře nemůže být náležitě ukládána. Výsledkem je, že o ´kapustičku´, jež se nemůže příliš rozrůstat, zápolí více a více ´slimáčků´. Výsledkem jsou tak stále intenzivněji záporné ceny elektřiny, které solárníkům postupně nahlodávají zisky,“ vysvětluje Kovanda. SPD odmítá, aby spotřebitelé či stát museli dotovat Green Deal a solární barony. Takzvané obnovitelné zdroje energie, které jsou ve skutečnosti občasné zdroje energie, jsou velice náročné na přenosovou soustavu a kvůli nim se do ní musí investovat šílené peníze.

Tím, jak se okruh solárníků rozšiřuje, i kvůli štědrým dotacím, přestává jejich výroba dávat smysl dokonce i při započtení právě dotací. Přitom současně s rostoucím počtem zapojených solárníků stoupají nároky na přenosovou soustavu. Její zrobustnění, které by předešlo blackoutům, si tak jen v EU může v příštích letech vyžádat v přepočtu 22 bilionů korun, upozorňuje Kovanda.

„Za takovou sumu by se daly postavit vysoké desítky lépe řiditelných, na počasí nezávislých jaderných zdrojů. Přitom například ziskovost solárníků ve Španělsku, letos rekordně nízká, by byla ještě nižší, pokud by v zemi nedošlo minulý měsíc k omezení výroby solární elektřiny v důsledku tamního obřího blackoutu. Ten operátora tamní přenosové soustavy donutil zapojit více řiditelných plynových zdrojů, které fungují jako stabilizační záloha neřiditelných solárních zdrojů. Čímž mimochodem operátor tak trochu ´mezi řádky´ přiznal, že za blackoutem jsou právě solární zdroje, ačkoli oficiálně se příčiny incidentu stále vyšetřují,“ uvedl Kovanda.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Podle Kovandy je nejzásadnější že, pokud se další expanze solární energetiky nebude ekonomicky vyplácet, dokonce ani při uplatnění dotací, znamená to, že podstatnou část výroby v rámci energetického mixu budou muset stejně nadále zajišťovat řiditelné, často fosilní zdroje typu plynu.

„Pak se ale eurounijní energetika ocitá ve svízelné situaci, kdy bude muset masivně investovat jak do zmíněného zrobustnění přenosové soustavy, kvůli zapojení neřiditelných zdrojů, když počasí přeje, tak do budování a udržování řiditelných záloh, když počasí naopak nepřeje. Systém výroby elektřiny na dva způsoby (´když počasí přeje´ a ´když počasí nepřeje´) je pochopitelně dlouhodobě dražší než systém její výroby na jeden způsob, tedy bez ohledu na počasí, například v podobě rovněž prakticky bezemisní jaderné produkce. Luxus dvojího způsobu výroby elektřiny zaplatí nakonec spotřebitel v podobě vyšších účtů za energie a průmysl EU v podobě další ztráty své konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Výsledkem tak bude zbytečně vyšší inflace a současně zbytečně vyšší nezaměstnanost,“ uzavřel Kovanda.

Investice jen do přenosové sítě mají být ročně zhruba 40 miliard korun a Green Deal bude stát biliony. Upozornily na to SeznamZprávy. V příštích letech spolkne tuzemská elektrizační soustava ročně více peněz než kdy předtím. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), které tvoří ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS, očekává, že oproti období let 2010 až 2023 vzrostou investice o 38 procent ročně. Každým rokem by tak provozovatelé soustav průměrně vynakládali téměř 40 miliard korun. Jen do roku 2035 by podle jejich propočtů měli investovat o 132 miliard korun více než v předchozím období.

Recept SPD na levnou elektřinu je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.