Hejtman Půta: Premiér nejspíš nemá všechny dostupné informace

Premiér Babiš nejspíš nemá všechny dostupné informace, Ministerstvo vnitra svolalo ve všech krajích setkání se starosty obcí, kterým měl pan náměstek Mlsna oznámit zrušení matrik na jejich úřadech. V Libereckém kraji je toto setkání svoláno na 19. června.

Scénář je vždy stejný, nějaký ambiciózní úředník přijde s myšlenkou jak ušetřit náklady státu, témeř nikdy se to přitom netýká ministerstva samotného ale ideálně obcí, kterých máme podle názoru těchto odborníků příliš mnoho. Potom se ozvou názory, které navrh označí za nesmysl, ministerstvo začne couvat a nakonec to vyřeší schůzka u premiéra, který to “zachrání” a označí za nedorozumění.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výkonový systém financování státní správy je v pořádku, jen ho nejde zavádět ad hoc, mluví se o něm už dlouho a výsledek je zatím nula. A taky musí malým samosprávám zajistit existenční minimum.

A můj závěr? Máme prostě zbytečně mnoho úředníků v Praze na všech těch ministerstvech. A všimněte si, na ty se v principu nesahá, ti naopak přibývají. Skutečná reforma státní správy ale bude muset začít právě na těch ministerstvech!

Psali jsme: Hejtman Půta: Diskutujeme o studii obchvatu Lomnice nad Popelkou Hejtman Půta: Omezení dopadne jen na ty slušné, kteří pravidla dodržovat chtějí Hejtman Půta: Okružní křižovatka ve Stráži by mohla být dokončena ještě letos Hejtman Půta: Smlouvu jsem podepsal, další postup je na zastupitelstvu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV