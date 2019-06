Hejtman Půta: Zajištění péče o pacienty z Frýdlantského výběžku je jednoznačnou prioritou

Hejtman Martin Půta:

„Krajští zastupitelé a regionální média minulý týden obdrželi dopis advokátní kanceláře SPOLAK s oznámením o vedení soudního sporu ve věci nároků jejích klientů vůči společnosti EUC a.s., týkajících se nedořešených vztahů z minulosti vzniklých při prodeji společnosti Nemocnice Frýdlant s. r. o. společnosti EUROCLINICUM a.s. (nyní EUC a.s.).

Soudní spor se Libereckého kraje přímo netýká a zásadně odmítáme nechat se zatahovat do sporu bývalých vlastníků EUC. Pokud mají pocit, že jsou jejich práva porušována, pak by měli dát návrh soudu na předběžné opatření.

Zajištění péče o pacienty z Frýdlantského výběžku je jednoznačnou prioritou Libereckého kraje. Působí nevkusně, když lidé, kteří za současný stav zdravotnictví na Frýdlantsku nesou minimálně částečnou odpovědnost, se pokoušejí situaci znovu destabilizovat a do vlastních sporů zatahovat i Liberecký kraj, který s jejich podnikáním nemá nic společného.“

MUDr. Richard Lukáš, PhD., generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a. s.:

„Stanovisko právní kanceláře se objevuje ad hoc a nečekaně, ačkoli je transakce mezi EUC a KNL projednávána déle než půl roku a je po celou tu dobu známa veřejnosti. Do Frýdlantu KNL jde mj. na žádost Libereckého kraje proto, aby tam udržela existenci zdravotnických služeb a poskytovala zdravotnickou péči 25 tisícům obyvatel Frýdlantského výběžku. Děláme maximum proto, aby se nám to podařilo.“

