Hejtman Šimek: Počet pravidelných leteckých linek z Brna roste

Společnost zaručuje cestujícím v rámci své strategii „Stále se zlepšujeme“ nižší ceny a další skvělá vylepšení, a to zejména:

Levnější poplatky za zavazadla – nižší poplatek 25 eur/20 kg na zavazadlo 8 eur/10 kg na zavazadlo

Pokoje Ryanair s desetiprocentním bonusem do cestovního kreditu

Transfery Ryanair – větší výběr vozů s novým partnerem Car Trawler

Na oslavu nabízí Ryanair místa se slevou až 518 Kč za zpáteční letenky pro lety až do února 2019. Tyto letenky je možné zakoupit pouze na webu Ryanair.com, a to jen do čtvrteční půlnoci (8. listopadu).

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek řekl: “Počet pravidelných leteckých linek z Brna roste díky intenzivní komunikaci a práci našeho týmu, brněnského letiště a díky vynikající spolupráci s Ryanairem. Nepochybuji o tom, že i trasa do Berlína bude úspěšná, a to v obou směrech. Jihomoravský kraj i jeho okolí nabízejí nesčetně příležitostí na výlety i pro obchod, takže očekávám, že nová linka k nám přivede další tisíce návštěvníků. V rozšiřování nabídek pravidelných linek létajících na brněnské letiště budeme pokračovat.“

JUDr. Bohumil Šimek BPP



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO a.s. Milan Kratina řekl: “Otevřením linky do Berlína úspěšně pokračujeme v rozšiřování počtu pravidelných linek létajících z Brna – přesně tak jak jsme slíbili před rokem, kdy se letiště stalo součástí skupiny Accolade. V případě Berlína jde navíc o zcela novou trasu, která bude mít v Brně premiéru. Věřím, že naváže na úspěšnou linku do Bergama, která od prvního dne létá téměř plně obsazená. O létání z Brna a do Brna je evidentně velký zájem, což nám dává dobrou pozici pro jednání o možném otevření případných dalších tras.”

Olga Pawlonka, manažerka Ryanairu pro prodej a marketing pro střední Evropu, k tomu řekla: „Ryanair s potěšením oznamuje novou linku Brno – Berlin Schönefeld, která bude od dubna 2019 létat dvakrát týdně coby součást našeho vůbec nejrozsáhlejšího letního letového řádu, který jsme kdy v Brně provozovali. Cestující z Brna a návštěvníci regionu se tak můžou těšit na nejnižší ceny v Evropě, pokud si své lety na prázdniny zarezervují s předstihem.

Na oslavu této události uvolňujeme do prodeje místa se slevou až 518 Kč za zpáteční letenky pro lety až do února 2019. Tato nabídka je dostupná do čtvrtka do půlnoci (8. listopadu). A protože místa za takhle úžasně nízké ceny budou velmi rychle rozebraná, měli by zákazníci co nejrychleji navštívit www.ryanair.com, aby o ně nepřišli.“

Psali jsme: Hejtman Šimek: Velvyslanectví České republiky ve Vídni oslavilo výročí vzniku Československa Hejtman Šimek: Kraj hledá zhotovitele stavby dvou nových základen záchranářů v Hustopečích a Šumné Hejtman Šimek: Dětské domovy dostanou z krajského rozpočtu nová vícemístná vozidla Hejtman Šimek se setkal s válečnými veterány a politickými vězni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV