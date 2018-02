Hejtman Štěpán: Naši historii je nezbytné si stále připomínat

Významné momenty československé historie z let 1918, 1938 a 1968 během tohoto roku připomene nespočet výstav, přednášek, festivalů či projekcí. Královéhradecký kraj vypsal dotační titul, který pořádání podpoří až do výše 200 000 korun.

„Letos si připomeneme kulaté výročí zásadních událostí našich dějin, z nichž nejvýznamnějším je nepochybně sto let uplynulých od založení samostatného státu Čechů a Slováků. Neméně významné budou i připomínky historických momentů z let 1938 či 1968, byť nejsou pozitivní. Proto mne těší, že se na území Královéhradeckého kraje uskuteční mnoho vzpomínkových akcí. Jsem přesvědčen, že naši historii je nezbytné si neustále připomínat i v souvislosti s dnešní dobou,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Kulturní akce věnované „osmičkovým“ výročím naší historie se uskuteční napříč celým regionem. Z velké části je pořádají příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje jako muzea či galerie. Kraj také podpoří zájmové spolky, které se tomuto tématu budou ve svých programech věnovat.

Až do 28. února je možné podat žádost o dotaci z krajského programu pro kulturu a památkovou péči. O podporu kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé republiky mohou žádat fyzické i právnické osoby, a to ve výši od 25 000 do 200 000 korun.

„Galerie výtvarného umění v Náchodě otevře 3. března výstavu nazvanou Umění Československa z let 1918 – 1938 ze sbírek tamní galerie. V úpické hvězdárně se v květnu uskuteční dvoudenní seminář ke stému výročí vzniku Československé republiky z pohledu astronomie. Biokino Centrál v Hradci Králové uvede v říjnu předpremiéra filmu o prvními ministru financi Aloisi Rašínovi,“ vyjmenovává náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Martina Berdychová zlomek kulturní akcí, které během celého roku uskuteční a jsou tematicky spjaté připomínkou kulatých výročí významných let československé historie.

Galerie moderního umění Hradec Králové od 2. března otevírá výstavu nazvanou Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií / Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové. Malíř Jindřich Vlček, rodák z Malé Skalice, absolvent Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze (prof. H. Schwaiger), byl jako voják rakousko-uherské armády krátce po své mobilizaci v roce 1914 na ruské frontě zraněn a v roce 1915 zajat. Čas strávený v ruském zajetí a později v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, pohledy na válečná bojiště, portréty legionářů a jejich strastiplnou cestu zpět do vlasti.