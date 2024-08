Hejtman Suchánek: Chceme ruční papírnu v seznamu UNESCO

RUČNÍ PAPÍRNA VE VELKÝCH LOSINÁCH NA SEZNAM PAMÁTEK UNESCO?

Podle mě, vedení kraje a dalších - rozhodně ano. Proto jsme včera spolu s dalšími sedmi aktéry podepsali memorandum o podpoře této snahy. V České republice se nyní nachází 17 památek UNESCO. Na území Olomouckého kraje je to zatím jenom jedna - Sloup nejsvětější trojice v Olomouci. Pokud vše klapne, mohla by během cca 3 let přibýt další - Losinská ruční papírna. Byla by to skutečná paráda. V celém procesu jde o společnou snahu celkem 6 podobných papíren - muzeí, spolu s losinskou papírnou se o tento zápis snaží papírny z Polska, Německa, Itálie a Španělska. Věřím, že vzájemná mezinárodní podpora této věci má velkou šanci na úspěch. Mimochodem – v Losinách se ruční papír vyrábí nepřetržitě již déle než 420 let a ze šestice jmenovaných je losinská papírna jediná, která vedle funkce muzea plní i svou původní funkci a ruční papír se zde reálně vyrábí.

Ing. Josef Suchánek STAN



