Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Jak by cyklista rozpoznal, že se pohybuje právě po silnici 3. třídy?

Každý čtvrtý cyklista, který bourá, je pod vlivem alkoholu. Při nehodách zaviněných cyklisty zemřelo letos do srpna 21 lidí, což bylo meziročně o tři pětiny více a tato čísla stále stoupají. A to byl pro mě ten stěžejní moment, proč jsem pro návrh na toleranci alkoholu v krvi do výše 0,5 promile pro cyklisty a vodáky nemohla hlasovat. Jako bývalá starostka a nyní hejtmanka přitom moc dobře vím, že na prevenci pro cyklisty se vynakládají nemalé finanční prostředky, což je naprosto správně, a proto na druhou stranu nechápu, že bychom cyklistům povolili pohyb na cyklostezkách a komunikacích 3. třídy s alkoholem v krvi, byť v malém množství.

Ptám se také, jak by cyklista rozpoznal, že se pohybuje právě po silnici 3. třídy? U nás takto silnice značené nejsou, a tak bychom pak mohli být jen krůček od toho, kdy se cyklista s půl promile alkoholu začne hájit tím, když by jel tam kde nemá, že je přesvědčený, že jede po silnici 3. třídy. A hlavně, jak by k tomu přišli ti, kteří by se případně mohli stát obětmi nehody, kterou cyklista s povoleným alkoholem v krvi zaviní? Proto jsem opravdu ráda, že tento návrh na povolenou toleranci alkoholu v krvi, Sněmovna neschválila, protože záchrana byť jednoho jediného lidského života, dává smysl.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



