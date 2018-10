Hejtmanka Mračková Vildumetzová jednala v Rusku o letecké lince a o studentských stážích

Cílem její pracovní cesty bylo dosáhnout opětovného zavedení letecké linky z Karlových Varů do Jekatěrinburgu a dohodnout se na výměnných stážích studentů středních a vysokých škol.

V Jekatěrinburgu přijal delegaci z Karlovarského kraje první zástupce gubernátora Sverdlovské oblasti Alexej Valerjevič Orlov. Během setkání se hovořilo o záměru zvýšit počet ruských turistů a lázeňských hostů v našem regionu, což by uvítali hoteliéři z našich lázeňských měst i poskytovatelé navazujících služeb. Řešila se také možnost výměnných stáží pro žáky studující především gastroobory a obory zaměřené na hotelnictví i cestovní ruch. Vedení oblasti vyjádřilo snahám Karlovarského kraje maximální podporu. „Chtěli jsme zdůraznit, že ruský turista je velmi důležitý pro naše lázeňství, a proto se snažíme obnovit provoz na lince Karlovy Vary – Jekatěrinburg. Nabídku karlovarského mezinárodního letiště a krásy regionu jsme také prezentovali i místním touroperátorům, zástupcům uralských aerolinek i představitelům Uralské asociace cestovního ruchu,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová. S dopravci Ural Airlines a České aerolinie se domluvila, že kraj dodá veškeré statistické údaje týkající se karlovarského letiště a ona sama bude usilovat o podporu českého prezidenta ve věci úzké spolupráce obou regionů.

Společně s krajským radním Jaroslavem Bradáčem se hejtmanka sešla také s prvním prorektorem Uralské federální univerzity Dmitrijem Vitaljevičem Bugrovem a se zástupci Ministerstva všeobecného a odborného vzdělávání Sverdlovské oblasti. Jednalo se o výměnných stážích studentů a jejich dalším uplatnění. „Diskuse se nesla ve velmi věcném duchu, o stáže studentů je velký zájem a nyní je na nás, aby vedení kraje už přímo řešilo další postup s konkrétními školami, které by studenty na stáže vysílaly. Další formou spolupráce by byly stáže organizované hospodářskou komorou, ta by je studentům domluvila přímo ve firmách v našem kraji,“ upřesnila hejtmanka s tím, že jednání v Jekatěrinburgu přitom považuje za velmi přínosné. „Musíme teď ale úspěšně započaté záměry dotáhnout do konce a uvést je do života,“ dodala. Během své krátké pracovní cesty se Jana Mračková Vildumetzová také poklonila památce československých legionářů u památníku na Michajlovském hřbitově.

autor: PV