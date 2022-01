Hejtmanka Pecková: Počty pozitivně testovaných výrazně stoupají

reklama

Celorepublikově za úterý přibylo 39 614 nově pozitivně testovaných na covid-19 a bylo odhaleno dalších 2459 reinfekcí. Reprodukční číslo se dostalo na hodnotu 1,37. Ve Středočeském kraji testy odhalily 5758 nakažených. Sedmidenní incidence v kraji je tak na úrovni 2163 nakažených na sto tisíc obyvatel a hodnota reprodukčního čísla je 1,30.

Aktuálně nejvíce zasaženými okresy jsou Praha-západ (2970 nakažených na sto tisíc) a Praha-východ (2944 nakažených na sto tisíc). Sedmidenní incidenci nad 2000 nakažených na sto tisíc obyvatel pak vykazují i okresy Beroun, Mělník a Příbram.

„Situace v kraji se zhoršuje, což jsme očekávali, ale daří se ji zvládat a všechny oblasti, které jsou pro život občanů kraje důležité, jsou zajištěny. V nemocnicích ubývá mírně pacientů, ale začíná chybět personál: byly proto využity pracovní karantény. Nemusí se však prozatím přistupovat k omezování péče. Doufám, že jsme už na vrcholu omikronu nebo se k němu blížíme a situace se nebude dále zhoršovat,“ uvedla po jednání štábu hejtmanka Petra Pecková. Aktuálně je ve středočeských nemocnicích 110 osob s nákazou covidem. Z toho je 20 na jednotkách intenzivní péče.

„Stále platí, že aktuálně je nákaza nejvíce rozšířena ve dvou věkových kategoriích, a to od 12 do 15 let a od 16 až 19 let, s čímž je spojen i vyšší výskyt nákaz ve věkovém rozhraní 30 až 49 let. Dále je patrné, že postupně se nákaza dostává i do zranitelné starší populace, což byť má Středočeský kraj vysokou proočkovanost, může mít v příštích dnech dopad na nemocnice,“ varuje radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

V síti krajem zřizovaných nemocnic je nyní hlášeno 31 pracovních karantén, a to výhradně u nelékařského personálu. Jedná se o pracovníky, kteří by byli standardně umístěni do karantény vzhledem k rizikovému kontaktu. Platí, že tito pracovníci musejí být bezpříznakoví a dodržují přísná hygienická opatření. Včetně pobytových sociálních zařízení pak bylo v kraji řešeno 59 žádostí o pracovní karanténu. „Nemocnice nyní řeší zejména absenci personálu buď kvůli nákaze, nebo karanténám, proto se tak i zdravotnická zařízení na území Středočeského kraje uchylují k využití institutu nařizování pracovní karantény, zatím však jen v omezené míře,“ dodal radní.

Situace v sociálních službách ve Středočeském kraji je nadále stabilizovaná. Poslední data ukazují, že v pobytových zařízeních sociální péče zřizovaných krajem byl pozitivní jen jeden pozitivní z více než 5,5 tisíce klientů. Průměrná nemocnost (bez ohledu na to, zda jde o covid) zaměstnanců je zhruba na osmi procentech. Podobná situace je v zařízeních, která nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.

„Přes vysoké počty nakažených se daří zvládat situaci i ve veřejné dopravě, a to jen s mírnými omezeními. Karanténa či onemocnění covid-19 se nyní týká asi 170 řidičů veřejné dopravy. Z toho důvodu dochází dnes k dočasnému omezení 1 autobusové linky a ke zrušení 5 spojů Pražské integrované dopravy. Přijaté opatření platí do odvolání, přičemž se počítá s tím, že spoje budou obnoveny do dnešní 20. hodiny. V průměru se denně ruší zhruba šest spojů, což je velký úspěch, vzhledem k tomu, že ve Středočeském kraji vyjíždí denně na 14 tisíc spojů,“ doplnila hejtmanka Pecková s tím, že nadále je prioritou udržet zejména školní spoje a spoje ve špičkách.

Informace k veřejné dopravě jsou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a sociálních sítích, a to vždy od 19 hodin v den před následujícím dnem provozu.

Ve Středočeském kraji bylo celkem podáno přes 1,8 milionu dávek vakcín. Již 482 tisíc Středočechů má posilující dávku. Tedy již přes třetinu populace je proočkováno i posilující dávkou. Ve věkové kategorii 60+ má posilující dávku 70 procent populace. Celkové číslo proočkovanosti v kraji je 66,6 procent z celé populace, což je druhé nejlepší číslo mezi kraji.

