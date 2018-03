Hejtmanka Vildumetzová: Naši senioři jsou i v pokročilém věku stále aktivní

Soutěž probíhala od 2. ledna do 28. února tohoto roku a celkem do ní bylo přihlášeno 59 děl. Jednoznačně letos dominovaly ruční práce, kterých přišlo neuvěřitelných 33. „Mám obrovskou radost z toho, že jsou naši senioři i v pokročilém věku stále aktivní. Musím se přiznat, že až žasnu nad tím, co všechno jsou schopni vytvořit a jaké ovládají techniky. Je vidět, že v našem regionu máme opravdu spoustu šikovných a nadaných výtvarníků. Navíc těžko uvěřitelný je mnohdy i jejich věk. Málokdo by hádal, že naší nejstarší účastnici je úctyhodných 90 let. Jednoznačně jim patří můj neskonalý obdiv a velké poděkování,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

V odborné porotě, která vybírala z každé kategorie tři vítězné práce, zasedli stejně jako v minulých letech osvědčení hodnotitelé, a sice ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka Karlovy Vary Dagmar Svobodová a profesionální fotografka Stanislava Petele. „Musím říct, že hodnocení pro nás bylo opět velice náročné. Komise byla potěšena množstvím originálních prací, které byly do soutěže zaslány. Hodnotili jsme zejména autorský přístup a kreativní zpracování. Ocenili jsme také nápaditost jednotlivých soutěžících,“ doplnil Jan Samec.

Všechna soutěžní díla, včetně těch vítězných, budou k vidění ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary. Výstava zde bude probíhat od 4. do 30. dubna a navštívit jí můžete každý všední den.

Výsledky soutěže

1. Kategorie – Ruční práce

Anna Vynikalová, 70 let, Betlém

Margareta Steinerová, 90 let, Skřítek

Alena Váňová, 69 let, Zimní krajina

2. Kategorie – Kresba, malba, grafika

Alena Musilová, 65 let, Cestou do galerie – Goethova stezka

Miroslav Votípka, 70 let, Obraz vytvořený společenstvím včel

Jana Hrstková, 70 let, Zimní motiv

3. Kategorie – Fotografie

Milan Prokop, 71 let, Tesařík úzkoštítý

Zdeněk Reischig, 66 let, V kuchyni

Jiřina Lhotková, 72 let, Přehrada Jesenice

