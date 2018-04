Hejtmanka Vildumetzová: V regionu máme obdivuhodné ženy, kterým není okolní život lhostejný

Znáte ženu, která se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? A věnuje se podle vás těmto ženám dostatek pozornosti? Jestli o takové osobnosti víte, zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, či kolegyni z práce. Od 1. dubna začaly nominace do 9. ročníku projektu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.

Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová.

Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.

„Velice mne těší, že se Karlovarský kraj opět zapojí do tohoto mimořádného projektu, který pomáhá zviditelňovat ženy s neobyčejným životním příběhem. V loňském roce jsem měla tu čest předat ocenění úžasné Michaele Valentové z Ostrova, která se nebála postavit zákeřné nemoci a zároveň začít pomáhat ostatním. Přišla se skvělým nápadem pořádat dobročinné Běhy s čelovkou a založila spolek Pomáhej srdcem. Věřím, že se nám i letos podaří ukázat, že v našem regionu máme další obdivuhodné ženy, kterým není okolní život lhostejný a neváhají se obětovat pro druhé,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová.

O titul se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práci byste rádi ocenili, s nominací nečekejte. Vítězkami uplynulých ročníků se staly například majitelka dětského hospice Sylva Vartová, ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům Lenka Klasnová nebo zakladatelka neziskové organizace Pro Matěje Andrea Kulová.

Jak se zapojit do soutěže Žena regionu? Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách Žena regionu (ZDE). Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů. Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.

Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.

