Herman (KDU-ČSL): 2. kolo senátních voleb již tento víkend

Ve službách státu potřebujeme co nejvíce slušných lidí, kteří nevydělávají na úkor druhých a uvědomují si svou sociální odpovědnost.

Především Vám děkuji za podporu v 1. kole senátních voleb. Rozhodl jsem se Vás oslovit i touto formou a požádat Vás o podporu ve 2. kole, které se koná 12. a 13. 10. 2018.

Díky důvěře občanů, které si velmi vážím, jsem dostal možnost aktivně se spolupodílet na správě naší země. Do veřejné služby jsem před pěti lety vstupoval s přesvědčením, že se s věcmi kolem nás „dá něco dělat“. A ano, dá. To je moje zkušenost, a proto do toho jdu znova. Pro celý náš obvod i náš stát jsem připravený nasadit svou odvahu, zkušenosti, profesionalitu a své rozsáhlé kontakty.

Sám toho člověk ovšem mnoho nezmůže. Proto se na Vás obracím i s touto výzvou. Mám zkušenost, že politika skutečně není imunní proti svodům a nástrahám korupce. Nikdy jsem nebohatl na neštěstí jiných, v pyramidových hrách a na herních automatech, tak jako někteří. Hazard nesmí rozvracet rodiny, přivádět lidi do chudoby, exekucí a závislosti, a na jejich úkor přinášet obrovské zisky svým majitelům. Je nepřijatelné, aby jeho zastánci a majitelé seděli v Senátu!

Vyzkoušel jsem si v praxi, že všem těmto tlakům lze odolat, neohnout se a zůstat stát zpříma. Proto je potřeba, aby bylo ve veřejných službách co nejvíce slušných lidí, kteří nevydělávají na úkor druhých a uvědomují si svou sociální odpovědnost.

Fakt, že jsme jako lidovci dokázali v bývalé vládě splnit 80 procent svého volebního programu, že jsme jako jediní v bývalé koalici obstáli celé čtyři roky v původní sestavě, že nejsme zatížení žádnými skandály a „kostlivci“, mluví sám za sebe. Pokud jste i Vy toho názoru, že je správné stát zpříma a že jsem ani já ani moji kolegové Vaše očekávání nezklamali, podpořte mě, i ostatní naše kandidáty do Senátu po republice, svým hlasem. Jedině silou vzešlou ze svobodných voleb lze účinně bojovat proti politickým byznysmenům zleva i zprava.

Nenechte za sebe rozhodovat jiné. Mám důvěru mnoha lidí, důvěřujte mi i Vy. Přijďte i ke 2. kolu senátních voleb a dejte mi 12. a 13. 10. 2018 svůj hlas.

Děkuji Vám!

Váš kandidát do Senátu, Daniel Herman

