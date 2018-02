Honusek (STAN): Národ tobě

Jeho autorka v něm reaguje na vyjmutí dotace na Čapí hnízdo z evropského proplácení Ministerstvem financí. Náklady tak jdou na konto českých daňových poplatníků, které bývalý ministr financí a současný předseda vlády v demisi podezřívá z daňových úniků protože „Všichni kradů“.

Časy se mění, jak uvádí autorka, kdysi se národ po korunce skládal na obnovu zlaté kapličky, teď se bude skládat po pětikorunce na Čapí hnízdečko. Rozdíl je jen v tom, že do „Nároďáku“ si na operu zajedeme i my z venkova, ale na kozičky do Čapího hnízda z "venkované" jezdit nebudou.

Takže raději „Národ tobě, pane premiére“.

Ladislav Honusek

