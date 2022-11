Horák (KDU-ČSL): Hitler vykřikoval, že Československo je umělý útvar. Co křičí Putin teď?

reklama

Děkuji, pane předsedající. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Ono na historii je nešťastné, že se neustále opakuje. Když se podíváte na třicátá léta v Německu, tak Adolf Hitler vykřikoval a mnoho let, že Československo je umělý útvar, že vůbec neexistuje a že naše území spadá do sféry německé říše. A na západě zástupci appeasementu mu vůbec nevěřili a říkali, on to tak nemyslí, on nebude útočit, to je nesmysl. No a výsledek byla válka.

V Rusku vidíme deset patnáct let, že prezident Putin a ruský establishment roky říká, že Ukrajina neexistuje, že je to umělý útvar, že se jedná o ruský svět. Nedávno jsme se od bývalého prezidenta Medveděva dozvěděli, že ruský svět nemá hranice. A nikdo jsme nevěřili, že Rusové budou naplňovat tyto kroky. A výsledek byla válka. A za několik let, možná desítek let se budou ptát vaše vnoučata, pravnoučata: Tati, dědo, cos tady dělal vlastně, když Rusko útočilo na Ukrajinu? Tys byl vlastně ve Sněmovně. Jak jste to prožívali - tu největší válku od druhé světové války? A někteří z vás řeknou, no já jsem bojoval proti tomu, aby se jim dodávala podpora. My jsme chtěli co nejvíc s Ruskem obchodovat. A můžu vám říct, že bych nechtěl být na vašem místě. Děkuju za pozornost. (Potlesk z lavic KDU-ČSL a TOP 09.)

