Horník (STAN): Politici vlády, předchozí ani současné, de facto nevědí, o čem mluví

Tak ještě jednou dobré skoro poledne. Já se teď budu vyjadřovat trošku ne jako zpravodaj, ale spíš jako praktik z nějakého území. Budu mluvit taky o severozápadě. Je třeba, aby vláda se podívala na výsledky dlouhodobé, kde jdou finanční prostředky, to znamená Moravskoslezský kraj, severozápad. V severozápadě Karlovarský kraj a Ústecký. Už o tom mluvil předřečník. HDP v Moravskoslezském kraji se lehce zvedá. Doopravdy to vypadá na to, že tam se kohezní politice daří, že přece jenom se zvedají ze dna. Ústecký kraj je na místě, ten se nezvedá nikam, ale i to je dobrá zpráva. Ale podívejte se na Karlovarský kraj. HDP klesá, klesá, klesá. A bude klesat dál. Bodejť by to neklesalo. Tady se mluvilo o absorpční kapacitě. Víte, ona tam ta absorpční kapacita je. Ona teď paní ministryně bohužel poslouchá mého předřečníka, tak já ještě chvilku počkám, určitě k tématu. Já vím, že to bude k tématu. Ale já bych ji chtěl požádat, aby se podívala na jednotlivé operační programy v rámci ČR, aby se podívala na to, jak se čerpá, zjistí, že to jsou tristní čísla, ale ať se taky podívá, kde se čerpá nejvíc a nejlíp. Paradoxně je to ten nejhorší region, ten severozápad, v rámci programu česko-saského, přeshraničního, kdy zjistíte, že ta absorpční kapacita těch možností, které tam byly, finanční, tak se zhruba po půlce tohoto plánovacího období vyčerpala. A peníze tam nejsou. Byly by možnosti dál čerpat, ale skončili jsme na dně. Proč k tomu došlo? Protože v období 2007 - 2013, kdy to období fungovalo na tom principu nějakých finančních prostředků. Co udělala česká vláda nebo možná ta předchozí samozřejmě? Nebojovala za to, aby zůstaly stejné prostředky. Oni naopak jednu třetinu pokrátili. To znamená, my pro období teď, 14 – 20, máme o třetinu méně prostředků, než jsme měli. A pokud mám informace, tak se nic v tomto měnit nemá. A opět máme mít o tu třetinu méně, než jsme měli v tom období 2007 – 2013. Tady je asi nějaká disproporce, něco tady nehraje. Přitom ten region by chtěl čerpat. Já vždycky mluvím o těch Sudetech. Všichni prezidenti, mimo toho posledního, ale vezmu ty dva předtím, vždycky jako zaklínadlo nám říkali v tom pohraničí, jak nám budou pomáhat, teď nemyslím pohraničí jenom to, co je na těch hranicích, samozřejmě, je to třeba podkrušnohorský zlom atd. Kde ta pomoc byla? Nikdy žádná nebyla. Teď když je možnost, tak jsme vlastně dostali o třetinu méně, pokud se nepodaří navýšit ty prostředky, a to radikálně, tak ten propad HDP na občana v Karlovarském kraji bude ještě větší, v Ústeckém to bude možná zase vyrovnané. Ale bude vidět, že tam tomu nepomáháme. A ty prostředky, jak se k těm dotacím vůbec dostat? Já si pamatuji období Phare CBC, kdy v tomto období fungovaly tzv. limitky. Vláda vybrala banku na základě výběrového řízení, tam jsme chodili s fakturami, oni propláceli. Dneska, když malá obec, střední město, velké město si s tím pomůže, ale ta menší ne, tak musí mít u banky zastaven nemalý majetek, jsou obce, které žádný majetek nemají, takže jsou už dopředu diskvalifikováni, aby si mohli získat peníze na předfinancování těch peněz na ty dotace. Já mluvím z praxe, prosím vás. Já jsem bohužel ten politik, nebo bohu dík, který píše ty projekty, který je doprovází, který bojuje s ministerstvem financí, s auditním orgánem, který tam má přijít teď za chvíli zase znova, už jsem je tam měl letos dvakrát, a dokonce bojuji tak, že v tom minulém plánovacím období 2007 – 2013 mi našli 350 tisíc, z 13milionového rozpočtu je to krásné, neuznatelných nákladů, nikoli rozkradených, prosím vás, neuznatelných nákladů. Pak ale poté přišel finanční úřad, finanční úřad dalších půl roku zkoumal, jak dalece to bylo oprávněné, že nám neuznali cca těch 350 tisíc. Světe, div se, stejní zaměstnanci stejného ministerstva najednou nám dvě položky uznali. Protože byly fakt nesmyslné. Pan Zoltán tamhle někde z Ostravy, který si nebyl schopen a odmítl spočítat si osvětlení ve štole, takové experty tam posílá ministerstvo financí. Já vím, já jsem velký kritik, jsem velký kritik vlády současné, ale byl jsem i té minulé. I ministra Kalouska. Byť mnozí mě s ním nějak spojovali, byť to nebyla pravda.

Politici vlády, předchozí ani současné, de facto nevědí, o čem mluví. Protože oni si to v praxi nevyzkoušeli, oni to nevědí. Oni jsou pouze těmi, kteří o tom rozhodují, ale v žádném případě nevědí, o čem to je. A to vám garantuji, já bych byl rád, kdyby třeba paní ministryně, já ji pozvu k nám na radnici, aby tam se mnou měsíc, ne každý den, protože já to také nestíhám každý den, doprovázela projekty, které teď děláme. Jsou na úrovni zhruba nějakých 60, 70 milionů, aby je doprovázela. Aby viděla, jakým způsobem politici na komunální úrovni stojí jednou nohou v kriminále. Jaké obavy mají pracovníci, kteří administrují ty projekty, s těmi, kteří jsou nad nimi, auditní orgán Ministerstva financí, kdy přijde kontrolor z auditního orgánu ministerstva financí, relativně mladý člověk, nevím, jakou má praxi, ale má určitě vzdělání. Když přijde a chce vidět, kam jsme dali ten velký lomový kámen 40, 60 cm průměr. Tak ho tam zatáhneme, on vytáhne svinovací metr a ty kameny přeměřuje. To jsou ti odborníci. A teď najednou zjistí, že některé kameny jsou pod 40 cm a některé nad 60 cm. Proboha, tohohle člověka, který má možná ekonomku a bude zdatný ekonom, ale v životě ten kámen neviděl, v životě nebyl v žádném dole a neviděl žádný odstřel, tak mu nedochází, že se tenhle kámen, který se musí utopit v bažinách, aby se konečně mohlo podloží stabilizovat, se bere z odstřelu.

Takovéhle odborníky nám tam posíláte. To jsou ti odborníci, z kterých moji spolupracovníci nespí. Takže já se proti tomu musím důrazně ohradit. A myslím si, že my tam nejsme od toho, že bychom měli krást. Byť se to takhle velmi často prodává. My nechceme nic ukrást, my jenom chceme, aby se v těch našich oblastech dalo žít. A bohužel také to byl stát v minulosti, který rozhodl o vysídlení Němců, pak nám tam poslal náplavu z celé bývalé Československé republiky, i moje babička přišla jako náplava tamhle v Čadci, a teď to tam takhle máme bez historie, bez tradice. Snažíme se s tím vypořádat, co nejlépe umíme, a pak přijde kontrolor s metrem. To je šílenost.

Já bych chtěl požádat paní ministryni, aby se zamysleli doopravdy nad administrativou, nad tou byrokracií. Všichni toho máme plná ústa, ale nikdo pro to v praxi nic neuděláme. Naopak chceme více peněz na administrativu a na byrokracii. Takže já chci požádat, aby současná vláda, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj našlo instrument, opět limitky, které by mohly fungovat v budoucích operačních programech. Nebo aby umožnilo předfinancování projektů formou ČNB, tak jako je to třeba v Sasku, kde je Sächsische Aufbaubank, což je de facto saská Národní banka. A abychom konečně konali. A aby tam, kde se čerpá, tak ty prostředky na budoucí období byly navýšeny, a ne zakonzervovány nebo možná i někdy poníženy.

Už pro ty žadatele to nebude jednoduché. My jsme teď měli v mnoha programech spoluúčast 90 %. Teď budeme mít spoluúčast 75 %. Už to bude obrovské břímě zase pro žadatele. Ti malí si na to nesáhnou. Ti velcí, ti si na to sáhnou. Pokud mám dobré informace, pan kolega Kubera má v Teplicích, byť letos hodně investovali tři čtvrtě miliardy, ale má další tři čtvrtě miliardy na další období. Tam se dá pracovat se subvencemi, v těch malých obcích nikoliv.

A jinak, protože už jsem to tady četl, tak nebudu číst už předem avizovaný pozměňovací návrh, můj pozměňovací návrh v těch bodech, v kterých jsme se my v našem usnesení v našem výboru VUZP usnesli. Takže to už nebudu číst.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Horník STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Linhart (STAN): Evropská komise chce rozdělení úrovně regionů do tří stupňů Senátorský klub ODS: Zastropování přímých plateb podpoří malé zemědělce Štěch (ČSSD): Zhruba 90 až 95 % půdy a produkce živočišné výroby u nás dělají velké firmy Senátor Vystrčil: Dělali jsme, co jsme mohli, a dopadlo to jako vždycky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV