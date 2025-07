Hřib v Jablonci: 90 procent lidí bude mít více peněz. Máme plán

Zatímco v okolních lesích zatím moc hřibů neroste, jeden velký se v Jablonci na přehradě v neděli odpoledne objevil. Přijel až z Prahy.

Jmenuje se Zdeněk Hřib a je předsedou Pirátské strany a jejím lídrem do voleb. Přijel podpořit místní pirátskou kandidátku do Poslanecké sněmovny, kterou vede Petr Slanina.

Kdo si však myslel, že se bude podávat slanina, byl zklamán. Byly tu atrakce pro děti včetně skákacího hradu a pro dospělé debata.

Ještě před vstupem do areálu nad Studentskou pláží ve stánku dredatý pirát ve stánku nabízel pirátský časopis. Piráti mají hlavní volební heslo Nakopneme to! a mají plán zajistit dostupnější bydlení, podporu rodin snížením daní, modernizaci státu a efektivní boj s korupcí. V magazínu píše Zdeněk Hřib o důležitosti nadcházejících voleb. „Na podzim půjde o hodně. O směr, kterým se Česká republika vydá. O to, jestli se k moci dostanou extremisté, nebo lidi, kteří chtějí fakt makat na tom, aby se nám tu žilo líp,“ myslí si. „My jsme na to připraveni. A máme plán, jak nakopnout ekonomiku, modernizaci státu, výstavbu dostupného bydlení i podporu rodin,“ uvedl.

Liberecký městský zastupitel a krajský lídr Petr Slanina, odborník na zdravotnictví, zdravotnické systémy a bioetiku, v letáku prozrazuje: „V politice nehledám za každou cenu konflikt, hledám řešení. Zdravotnictví mě přivedlo k veřejnému dění už před lety, protože mě štvalo, že v Česku nemá každý stejný přístup k péči. Dnes jako lídr Pirátů v Libereckém kraji chci řešit právě to: dostupné zdravotnictví, lékařskou fakultu v regionu a bydlení, které není jen pro vyvolené.“ Dále sdělil, že politiku dělá klidně, férově a bez okázalých gest. „Umím naslouchat, hledat kompromis, ale neuhýbat od principů,“ vysvětlil.

Kauza Dozimetr kvůli kompromisu, na který jsme se museli koukat

Po šestnácté hodině začalo grilování Hřiba a Slaniny, jak se debata jmenovala. Otázky pokládal moderátor a influencer Big Daddy Miky. Dva zmíněné Piráty doplnila ještě šestka liberecké pirátské kandidátky Jiřina Macháčková, odbornice na životní prostředí. Co bude první věc, až se dostanou do Sněmovny? „Máme plán, jak zajistit, aby devadesát procent lidí mělo více peněz. Je to o snížení daní pro ty, kteří to potřebují, o omezení dotací pro lidi, kteří to naopak nepotřebují, třeba pan Babiš a podobně,“ ozřejmil Zdeněk Hřib, který z přítomných má jediný téměř jistotu, že se do Sněmovny dostane. Tedy pokud Piráti překročí pět procent, což by podle preferencí měli.

Petr Slanina čelil otázce, jestli má dnešní politika nějakou etiku. „Doufám, že ještě má, i když ubývá. Říká se, že právo je minimum morálky, tak věřím, že v tomto směru to stále platí, i když co se děje v poslední době, tak o tom začínám pochybovat. Jak na celostátní úrovni, tak na liberecké radnici. Doufám, že do Sněmovny i do Liberce vneseme nový vítr a zase tam etiku vrátíme,“ řekl.

Fotogalerie: - Hřib Mikulášem

Poté se vedla řeč o kompromisech v politice, konkrétně který dotyčné nejvíce štve. „Jde o kompromis, který jsme tedy neudělali my, ale bohužel jsme se na něj museli koukat. A to byl kompromis s pražským dopravním podnikem, když Praha sobě umožnila dosadit do představenstva společnosti pana Augustína, o kterém si teď v srpnu budeme asi hodně číst v souvislosti s kauzou Dozimetr. Kdyby se to tehdy nestalo, tak by kauza Dozimetr nebyla,“ upozornil Hřib, který byl pražským primátorem a nyní je pražským radním pro dopravu. Matej Augustín je i bývalým ekonomickým ředitelem pražského dopravního podniku a je obviněn jako člen zločinecké skupiny z uplácení. Podle policejního spisu ho do vedení dopravního podniku cíleně dosadil jeho dlouholetý přítel Michal Redl, aby tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky.

Následovalo téma zdravotnictví. „Je určitě kvalitní. Revoluci by si však zasloužilo jeho financování. Úhradová vyhláška, jak je dneska postavená, je paskvil a při dohadovacím řízení připomíná tureckou tržnici. Určitě to chceme změnit tak, aby se na všechny segmenty dostalo tak, jak by se mělo dostat. A samozřejmě musíme něco udělat s korupcí, aby nám neodcházely miliony hlavními branami jako teď v Motole,“ konstatoval Slanina.

„Úhradovou vyhlášku, která řídí odměňování velkých i malých nemocnic, vydává Ministerstvo zdravotnictví. Když shodou okolností většinu velkých nemocnic vlastní Ministerstvo zdravotnictví, je tam asi ne příliš složitá úvaha, jak si ministerstvo tuto vyhlášku napíše. Nemůže být férová z podstaty věci, jak je vytvářená. To je jedna z věcí, které je třeba ve zdravotnictví změnit,“ okomentoval Hřib.

Jiřina Macháčková je odbornice na kontaminaci podzemních vod. „Často se mluví o boji s klimatickou změnou. Patřím však ke klima realistům. Jde hlavně o adaptaci na to, co se bude dít. Na změny počasí. Nejsme na ně úplně připraveni. Jsme postaveni technologicky a strukturou na klima, které bylo,“ vysvětlila.

Jedním z politických vzorů Zdeňka Hřiba je bývalý americký prezident Barack Obama. „Byl to první černoch ve vedení Spojených států a i teď jeho aktuální spor s Trumpem baví sociální sítě,“ prozradil Hřib. Macháčková má za vzor severské premiérky a Slanina Masaryka. „Nikoliv ale prezidenta Masaryka, ale jeho syna Jana. Byl pro mě především člověk. Nehrál si na nic, co není, a neskrýval svoji lidskost a své chyby,“ upozornil.

Říkali jsme, že don Pablo nemá co dělat ve vládě

Co Piráti neřekli nahlas, a přitom měli? „Bylo by toho hodně. Člověk často chce říci věci na plná ústa, ale nejde to, protože pak ví, že by nedosáhl toho kýženého kompromisu. Řekli jsme toho spoustu, pouze jsme po minulém volebním období neměli sílu to prosadit. Třeba že Pablo Blažek nemá co dělat ve vládě. To jsme řekli, ale měli jsme jen čtyři poslance, takže jsme toto nebyli schopni prosadit. Pevně doufám, že se do takovéto situace už nikdy nedostaneme a budeme mít vždycky větší sílu,“ zadoufal Zdeněk Hřib.

Otázka zamířila i na eutanázii a duševní zdraví. Téma eutanázie rozvířila v posledních dnech poslankyně Starostů Michaela Šebelová, která v rozhovoru připustila, že by se mohla týkat i dětí od 14 let. V programu však mají Starostové eutanázii u nejzávažnějších případů terminální nemoci. Většina ostatních stran se k eutanázii staví buď odmítavě, nebo opatrně. Jen ještě Piráti podporují legalizaci pro nevyléčitelné pacienty. „Jsme pro její zavedení v terminálních stadiích nemoci. Každý z nás by si měl rozhodovat o konci svého života, když má bolesti, je nevyléčitelně nemocen. Žijeme ve svobodné společnosti, avšak tato svoboda je nám stále odpírána,“ vyjádřil se Zdeněk Hřib k eutanázii v médiích.

„Co mám zkušenosti ze svého oboru, zabývám se lékařskou bioetikou, ale zabývám se i paliativní péčí s onkologicky nemocnými, tak v té etice je nejtěžší, že oba tábory mají svým způsobem pravdu. Když dáme pryč úplné extrémy, tak je potřeba najít nějaký průnik názorových protipólů. Je to o tom, sednout si a bez hysterie a emocí toto probrat a vést celospolečenskou širokou diskusi na toto téma. Tam určitě nějaký průnik najdeme,“ je přesvědčen Slanina.

V posledním volebním období se stala řada průšvihů. Jak se z nich Piráti poučili a jak se jich vyvarovat? „Pro nás bylo vládní angažmá jednoznačně poučné v tom, že musíme tvrději zastupovat zájmy našich voličů. S tímto do toho jdeme. V jednu chvíli jsme byli příliš důvěřiví vůči našim koaličním parterům. Slibovali něco, což se ukázalo, že nehodlají plnit. V podobné situaci jsme i na pražském magistrátě. Jdeme do to ale znovu. Ve chvíli, když zjistíš, že tě někdo vypekl, není řešením s brekem utéci. Musíme to zkusit znovu a lépe,“ objasnil Hřib. Jiřina Macháčková kontrovala jednou větou: „Nebýt naivní.“ A Petr Slanina doplnil: „Musíme udělat vše pro to, abychom tu sílu měli, aby s námi nevymetali.“

Účast na akci odpovídala tomu, že šlo o nedělní prázdninové odpoledne, které příliš nelákalo ke koupání a současným pirátským preferencím, které jsou podle posledního průzkumu agentury STEM osm procent. Jablonecký rodák, bývalý dlouholetý předseda Pirátů a nynější lídr strany ve Středočeském kraji Ivan Bartoš, se u jablonecké přehrady neobjevil. Asi nechtěl čeřit místní vody.