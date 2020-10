Hrnčíř (SPD): Elektronická evidence tržeb ještě více postrádá smysl

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem velmi rád, že vláda ústy paní ministryně poctivě přiznává, že EET zatěžuje podnikatele a živnostníky. To jsme říkali celou dobu. Já jsem rád, že to konečně zaznělo a že v těžkých časech sáhli k tomuto opatření už vlastně v letošním roce podruhé, kdy odložili jednak povinnost k registraci pro řemeslné živnosti tam, kde to skutečně smysl nedává absolutně žádný, a vlastně už prodloužili tu možnost výjimky neevidovat tržby do konce letošního roku. Já jsem za to velmi rád, protože je to skutečná zátěž, která živnostníkům a podnikatelům zvyšuje náklady nejen na techniku, ale i administrativní a další věci.

Nicméně covid mimo jiné změnil i charakter ekonomiky a myslím si, že ten charakter ekonomiky se nezměnil jenom dočasně, ne do chvíle, kdy odezní a všechno se vrátí úplně, tak jak to bylo předtím. Myslím si, že určité změny, a tím myslím především jakési nákupní návyky u značné části obyvatelstva, to znamená posílení e-shopů, posílení elektronických platebních prostředků, to znamená, hotovostní platby nepochybně budou zastoupeny v menší míře, než tomu bylo před koronakrizí.

To znamená, ta elektronická evidence tržeb postrádá ještě více ten smysl. Proto jsem reagoval pozměňovacím návrhem, který vlastně ke konci letošního roku, elektronickou evidenci jako povinnost, definitivně ruší. Já prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

