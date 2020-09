Hrnčíř (SPD): Peníze na alkohol a cigarety místo jídla? Podivnosti vládního návrhu

reklama

Vláda nyní tlačí Sněmovnou návrh, který zaměstnavatelům umožní, aby lidem namísto stravenek dali peníze, které budou do určité hranice osvobozené od daní a odvodů. Vláda tvrdí, že jde o podporu stravování zaměstnanců během práce. Návrh obsahuje jedno veliké ALE - ve skutečnosti totiž nikde není striktně požadováno, že se mají tyto prostředky užívat na nějaký konkrétní účel. A nepočítá se ani s kontrolou – třeba finančními úřady.

V první řadě je třeba říct, že současný systém podpory stravování ze všeho nejvíc využívají lidé ve firemních jídelnách a kantýnách. Do těch chodí asi 1,8 milionu zaměstnanců. Dalších 1,3 milionu dostává stravenky. Další statisíce (přesné číslo nevíme, jde jen o odhady) dostávají jídlo přímo na pracovišti (třeba někteří dělníci v terénu) či chodí do smluvních restaurací apod.

Pokud se začnou lidem rozdávat peníze, začnou se používat na všechno jiné, než je správné stravování. Půjde prostě o neúčelovou daňovou úlevu, které by prý přitom vláda chtěla omezovat. Vláda by se ale měla zaměřit na podporu české ekonomiky – speciálně restaurací a veřejných jídelen, které v současné krizi strádají a budou ve velkém krachovat. Do návrhu by se mělo zapracovat, že peníze stejně jako stravenky jsou určeny pouze na pracovní jídlo. Zaměstnanci budou potom paušál používat pouze na návštěvu restaurací, které mají v okolí svého pracoviště. To by mělo být hlavním smyslem daňového zákona, aby se pomohla ochránit tuzemská ekonomika a zejména gastronomické provozy, které strádají.

K vládnímu zákonu jsem připravil pozměňovací návrh, který jde kromě podpory českých a moravských restaurací ještě dále. Navrhuji, aby se výslovně stanovilo, že za peněžní paušál a stravenky nesmí být nakupován alkohol a tabákové výroby. Je to rozumný požadavek, protože na co jiného by se měly stravenky používat, než je jídlo.

(převzato z Profilu)

