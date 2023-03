Janda (ODS): Válka na Ukrajině ukázala, proč je dobré být Evropanem. I bez ideologie

reklama

Vstup do Evropské unie tehdy bral jako pragmaticky dobrou volbu, jako návrat do kulturně-politického společenství, kam jsme kdysi patřili - jako ten opěvovaný „návrat do Evropy“. Dneska bychom to dle Jandových slov ale měli vidět ještě jinak. Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19775 lidí

Jakub Janda: Začnu trošku osobně. Když jsme do EU vstupovali, bylo mi 26 let. Kariéra skokana na lyžích, kterou jsem i díky přispění lidí kolem mě dotáhl do úspěšného konce, byla v běhu. A vstup do EU jsem prostě bral jako takříkajíc loženou příležitost, jak se logisticky i politicky přiblížit Západu. A jsem rád, že se tak i stalo.

Naše „evropanství“

Rok od vpádu ruských sil na zbytek Ukrajiny je ale dobrou příležitostí si také ukázat, jak je to s tím naším „evropanstvím“. Jsem opravdu hrdý na to, co naše země – a současná vláda s odpovědným premiérem – pro Ukrajinu dělá. Že jen trpně nepřihlížíme zvěrstvům, která se nám dějí za humny. A že nejsme jen tím mlčícím nárazníkovým pásmem, jako v uplynulých staletích. Prostě, že víme, kam patříme.

Ve fungování zkostnatělých evropských institucí je toho hodně co měnit. A i konflikt na Ukrajině ukázal, jak nezastupitelná je role jednotlivých států a národních vlád. To je základ, který Evropu dělá tím, čím je. Nikoliv bruselská byrokracie a čím dál intenzivnější centralizace. A v tom vidím základ evropské myšlenky, schumanovských ideálů, které se časem trošku zvrtly ve zmíněném evropském byrokratismu. A právě Ukrajina, jakkoliv je tamní konflikt tragický, je příležitostí si připomenout, o čem ta evropská součinnost vlastně je.

Nazývejme věci pravými jmény. Neexistuje žádný evropský národ, žádná evropská vláda a bruselsko-štrasburské instituce mají hrát pouze koordinační roli. Ale existuje cosi, jako evropské vědomí a svědomí. A konflikt na Ukrajině nám ukázal, na čí straně stojíme. A jestli ten zvláštní konstrukt jménem Evropská unie má své opodstatnění.

Za mě, má. Jen ho musíme trošku opravit a upravit.

