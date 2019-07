Janda (TOP 09): Udělám vše pro to, aby lounští nepřišli o práci

Bedlivě sleduji insolvenci společnosti Heavy Machinery Services, které patří areál lounských strojíren. 1. července došlo v areálu firmy k ozbrojenému konfliktu mezi ozbrojenou skupinou 30 lidí a bezpečnostní agenturou, kterou pro zabezpečení areálu najala insolvenční správkyně Mgr. Petra Hýsková. U konfliktu musela zasahovat Policie ČR a došlo i na varovné výstřely do vzduchu.

Chtěl bych ocenit profesionální zásah dvou policistů, kteří uklidnili situaci do příjezdu posil. Doufám, že situace ve strojírně nebude dále eskalovat.

Kontaktoval jsem insolvenční správkyni, která mě ubezpečila, že jejím hlavním cílem je udržení strojíren v provozu. To je samozřejmě i mé přání, aby ŽOS/LOSTR/LEGIOS/HMS fungoval, zaměstnával Louňáky a platil jim za odvedenou práci.

Nadále velmi aktivně sleduji dění v lounské vagónce a protože mi v žádném případě není lhostejné, co se u jednoho z největších zaměstnavatelů děje, rozhodl jsem se do dění vstoupit tak, jak politik může. Sešel jsem se proto se zástupci nových nájemců areálu a to společnosti DAKO - CZ, což je jeden z největších výrobců brzd a komponentů pro kolejová vozidla a ti mé obavy o budoucnosti zaměstnanosti v Lounech rozptýlili.

Projevili nejen velký zájem o to zachovat provoz v areálu Heavy Machinery Services, ale taktéž ho rozvíjet a vylepšovat. Pevně věřím, že vše dobře dopadne a žádný že stávajících zaměstnanců o práci nepřijde.

PAVEL JANDA, STAROSTA MĚSTA LOUNY (TOP 09)

Psali jsme: Zdeněk Troška nic nedostane! udeřilo z TOP 09. Točí prý špatné pohádky a je kamarád Zemana... A teď začalo peklo DAKO-CZ si pronajala vagonku v Lounech, pracuje na obnovení výroby Kalousek odšpuntoval fantazii: Jak by dopadli Cyril s Metodějem za vlády SPD? Louny: K situaci ve firmě Heavy Machinery Services

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV