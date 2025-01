Janulík (ANO): Požaduji zařazení bodu s názvem Green Deal - jak to bude dál?

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Včera se na mě nedostalo v interpelacích úplně těsně, takže abych dostal odpovědi já a voliči na otázku, já vám něco ocituji. Ocituji vám předsedu vlády: "Patřím k těm, kteří říkají, že máme revidovat Green Deal v řadě věcí. Nejenom, že to říkám, také jsme prosadili jádro, podporovaný zdroj energie, dosáhli jsme úpravy normy Euro 7 a teď pracujeme na tom a snažíme se pro to získat většinu, abychom zrušili pokuty nebo proměnili tu podobu pokut, které má platit automobilový průmysl." Dodal, že vláda také usiluje o zrušení nebo odložení povolenek druhého typu.

Vláda zatím do zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vložila pouze část evropské směrnice a vynechala systém EU ETS 2. Právě ta zavádí emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Česká vláda se pokusí vyjednat v Evropské unii odklad spuštění systému nových emisních povolenek, které mají začít platit v roce 2027 alespoň o rok.

Stejně tak jako česká vláda a já osobně patříme k těm, kteří se zapojují do iniciativy na razantnější řešení ilegální migrace. Musíme se starat o prosperitu. Kvůli sobě musíme korigovat některá rozhodnutí, která nebyla dobrá a byla příliš ideologická, a tak dál. A tyhle věci se přece musíme snažit dělat sami kvůli sobě, na to nepotřebujeme Donalda Trumpa. Musíme se začít s Amerikou mít co nejlepší vztahy.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



No, to je hezké, ale do toho ve středu paradoxně moje kolegyně, protože také bývalá gynekoložka, já tedy jsem ještě současný, tak paní Leyenová představila cestovní mapu po Evropu. Ale hlavní věta: ale Zelenou dohodu neopustíme. Více prostoru pro inovace, bezpečnost, nižší ceny energií, ale i o desítky procent méně regulací, administrativních zátěží pro firmy. Slibuje to pětiletý plán, zase další plán pětiletý, zvaný kompas konkurenceschopnosti, který má zvrátit zaostávání Evropy za Čínou a Spojenými státy. Představila ho Leyenová.

Středobodem funkčního období komise von Leyenové byla Zelená dohoda a nyní se to má proměnit ve větší ochranu klimatu v nové exekutivě. Zástupci frakce Evropské lidové strany, ke které patří Leyenová, požadují odklon od stále zvyšujícího se množství pravidel pro společnosti a tak dál.

Ale hlavní message je tedy, že Zelenou dohodu neopustíme, a proto já navrhuji tento bod, aby nám tedy vysvětlila vláda, respektive premiér, jak to myslí, jak to chce udělat, když tedy Brusel, Evropská unie to ještě petrifikuje a důrazně řekne, že ta Zelená dohoda je prostě úplný zákon a že prostě to je, to je tabu, to je zlaté tele, od kterého se neupustí, jenom se udělají nějaké drobné, jakože že se má udělat ta inovace, nastartovat inovace, mají firmy řešit méně administrativy, ale to neřeší ten hlavní problém samozřejmě.

A na druhé straně Petr Fiala, který byl tady od této paní strašně pochválen, plácala ho tady po zádech, jak to výborně všecko udělal, tak najednou říká, že by se to mohlo nějak změnit. Jak to chce změnit? Jak to chce udělat? Ať nám to tedy vláda vysvětlí, jak to bude, protože mně třeba osobně i voliče samozřejmě zajímá, co bude. Z emisních povolenek je byznys, to vůbec neplní tu funkci, kterou to plnit mělo, čili bylo by samozřejmě načase to celé odpískat a hodit ručník do ringu a celé to nějak změnit.

Teď samozřejmě do toho vletěl americký prezident, který řekne, že Evropu naučí používat fosilní paliva. Najednou se tady bavíme o paroplynových elektrárnách. Ještě před - jak tady poskakoval za pultem tehdejší ministr Síkela a vykřikoval něco o závětrných elektrárnách a podobně, tak najednou se to bude muset nějakým způsobem upravit a změnit, aby tady vůbec v té Evropě - a Evropa dobře, ale tady v České republice, aby to bylo k žití, aby mělo smysl se tady narodit, studovat, pracovat a existovat. Zatím to tedy tak všecko nevypadá.

Čili já požaduji zařazení bodu s názvem Green Deal - jak to bude dál? Aby tedy vláda vysvětlila, jak to chce zkorigovat nebo jak to chce změnit, nebo odstoupit od některých věcí tak, aby prostě se Česká republika mohla stát, anebo byla místem k životu.

Děkuji.