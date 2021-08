Jarošová (SPD): Nechodíš volit? Změň to a tentokrát jdi, půjde o hodně

reklama

Možná také o tom, zda zvítězí normalita a zdravý rozum. Jsem si jista, že důležitější volby tady ještě nebyly. Nadcházející volby nebudou totiž ,,jen“ o přijetí eura či toleranci k nelegální migraci. Budou také o tom, jaké hodnoty budou určovat náš život a jaké důrazy deklarovat normálnost.

V těchto říjnových volbách půjde i o to, do jaké míry až bude stoupat agresivita různých LGBT lobby, které v případě úspěchu jejich spřízněných stran budou tlačit doposud neuvěřitelně tolerantní většinu do stále užšího a těsnějšího kouta.

Česká republika a její občané patří (a o tom jsem skálopevně přesvědčena) k nejtolerantnějším a nejpřátelštějším národům světa. Jsme národem velice solidárním, kterému je násilí či něčí persekuce většinově cizí.

Přes tuto naši toleranci jsme přesto v poslední době vystavováni agresivní kampani různých fanatických sexuálně anomálních aktivistů, kteří se nám snaží namluvit, že na různé deviace a odlišnosti má být člověk náležitě hrdý, neboť běžná heterosexuální orientace je zřejmě nudná a patrně i zavrženíhodná. Stáváme se svědky toho, jak agresivní menšina všemi prostředky boří to, na čem je naše civilizace postavena. Rodina tvořená mužem a ženou je bagatelizována a zpochybňována. Tato základní stavební jednotka je stavěna na úroveň ostatním svazkům, které jsou v těchto kruzích právě v kurzu. Někdy mám pocit, že čím větší deviace, tím více „IN“.

Již se nebojuje jen o to, aby na úrovni tradiční rodiny stály svazky dvou gayů či dvou leseb, ale dokonce aby vedle ní mohly stát svazky tvořené nekonečným počtem vzájemně propojených jedinců různé sexuální orientace. A aby toho nebylo málo, je dokonce možné přijmout jakoukoliv identitu a během dne jí několikrát změnit. A nejen že jí lze měnit mezi mužskou a ženskou, dokonce lze volit i identitu nedefinovanou, klidně si můžete vymyslet nějaké své doposud nedefinované speciální pohlaví. Až sem jsme se tedy dostali. To je prý velmi IN. Tak to díky.

A právě i o podobu světa tak, jak jsme na něj byli doposud zvyklí, se bude bojovat! Bude totiž ve velkém ohrožení.

Jen naiva si může myslet, že normální mlčící většina tyto absurdity nedopustí. Pokud se nezvedneme a nepřijdeme volit proti těm, kdo tato zvěrstva prosazují, budeme nemile překvapeni! Když nevystoupíme aktivně na obranu normálního světa ve volbách, přesvědčíme se o tom, že dějinami nehýbe mlčící většina, ale agresivní, útočná a fanatická menšina, což historie nejednou prokázala! A tato fanatická menšina má své zastánce a podporovatele v současném parlamentu a je pravděpodobné, že je bude mít i v tom budoucím. Tím, kdo se rozhodl mávat duhovým praporem nejzuřivěji, není nikdo jiný než hnutí Piráti! Právě oni prostřednictvím pražského primátora rozhazují peníze daňových poplatníku na různé pochody, ve kterých nejvíce boduje a je oslavován ten, kdo nejvíce šokuje. Pochod rádoby hrdosti, sado-masochistické kostýmy, paví pera v zadku, oslava deviantů a jako přidaná hodnota členové spolku pedofilů, kteří také hledají své místo na slunci.

Dle Pirátů je však tento pochod důvodem k oslavě, nejlépe z našich daní. Nevím, proč máme být hrdi na pochod diagnóz, kterým by mnohdy spíše slušela izolace na psychiatrii. Od těchto pochodů se distancují i mnozí gayové a lesby, kteří moudře usoudili (tak jako většina heterosexuální populace), že to, co se odehrává u nich v ložnici, je čistě a jen jejich věc, a nemají potřebu to vytrubovat do světa, natož se někde producírovat. Myslím si, že většina z nás tyto šílenosti sponzorovat nechce, ale stále je tady velká skupina tzv. nevoličů, kteří si mylně myslí, že jejich hlas nic nezmění.

Je jisté, že podobné šílenosti by se v případě volebního pirátského úspěchu ještě znásobily. Započatý rozklad by nabral na obrátkách a náš normální svět, ve kterém chceme žít, by nahlodala eroze pirátských experimentů. Je třeba si uvědomit, že čtyři roky jsou velice dlouhá doba na to, aby se tyto experimenty staly nevratnými.

Je tady jen jedna možnost, jak nasypat písek do soukolí pirátských destrukčních plánů. Tím není nic jiného, než maximální volební podpora kandidátky SPD, jediného vlasteneckého a prorodinného hnutí, která je schopno ubránit náš normální svět před fanatickým hnutím, v jejichž čele stojí odredovaný fanoušek organizace ANTIFA.

Monika Jarošová SPD



