Juchelka (ANO): Ministerstva a Úřad vlády utrácí za různé kampaně stovky milionů

Já děkuji, vážený pane místopředsedo.

Já se vůbec zabývat Českou televizí dneska nebudu, protože mě zaujaly jiné věci, a já bych chtěl navrhnout jako první bod dnes, a to je Kampaň vlády Petra Fialy, respektive Kampaně vlády Petra Fialy. Tato vláda totiž, jak se říká, tak komunikuje velmi špatně - naopak mně se zdá, že komunikuje velmi dobře, ale protože nemá pořádně žádná témata, protože to, na co sáhla, tak se jí nepovedlo, tak se za ta témata různě musí platit, a to stovky milionů korun, které ministerstva a Úřad vlády utrácí za různé kampaně.

Takže například: pamatujete si na kampaň Deštník proti drahotě? Ta stála přes 24 milionů korun. Poté se spustila kampaň Česko komunikuje. Máme za sebou tři vlny této kampaně za 21 milionů korun. Česko komunikuje, ano, vládní kampaň za 21 milionů bude šířit staré zprávy i novinky. Poté vláda spustila další vlnu informační kampaně Česko komunikuje, ta stála 22 milionů korun. No, a protože asi to bylo velmi úspěšné, tak spustila třetí vlnu kampaně Česko komunikuje za 13 milionů korun.

Mezitím, když komunikuje vláda, tak komunikuje i Ministerstvo vnitra. Vnitro spoušť spustí obří reklamní kampaň za 42 milionů korun, předvede kroky vlády. Poté tady máme i nepovedenou kampaň Ministerstva vnitra - Jak vnitro nezvládlo kampaň k datovým schránkám, stála 40 milionů korun. V dopise byla závažná chyba, protože prozradila tam adresy a jména těch, kterým to posílala. Aby to nebylo málo, tak vidíme opět, protože všechny tyto kampaně vznikaly před vždycky volbami do Evropského parlamentu, prezidentskými volbami, do komunálu, do krajů a tak dále, tak se chystá tato vláda opět komunikovat a chystá kampaň za 34 milionů korun. No a poté tady máme samozřejmě další kampaně, například u důchodů, kampaň o důchodech stála Ministerstvo práce a sociálních věcí 16 milionů korun. Tady je poznámka, ke které se dostanu, že prezident si ji nevšiml.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



Potom tady máme kritizovanou kampaň Žeru maso, ta pokračuje a ta stála bezmála milion korun.

A poté tady máme samozřejmě poslední věc, která mě - a proto otevírám tento bod - tak trochu zvedla ze židle včera, protože jsme se dozvěděli, že dopisy, a tady to citoval předseda Babiš, které posílalo MPSV všem seniorům, stály 78 milionů korun, jenom to rozesílání těchto dopisů. A proto bych se chtěl zaměřit právě na ty jednotlivé kampaně.

My jsme byli samozřejmě svědky toho, že tato vláda změnila parametry u penzí; to se nepovedlo, proto to musí komunikovat za šílené miliony; konsolidační balíček, víme, že všem zdražila konsolidačním balíčkem život; poté jsme tedy měli velmi kontroverzní korespondenční volbu, která dle mého názoru je pořád velmi kontroverzní a de facto ta samotná korespondenční volba je špatně napsána. V tuto chvíli komunikujeme televizní poplatky, že ano? Tak k tomu se možná někdy dostaneme, abychom si ještě otevřeli ten bod o České televizi a Českém rozhlase. Naposledy v tomto týdnu jsme zaznamenali výpověď bez udání důvodu, což také není moc pozitivní pro občany České republiky. A celé to vládnutí se vlastně odehrává v atmosféře vysoké inflace, vysokých nákladů, poklesu reálných mezd.

Vláda prostě nemá co komunikovat, proto jede antikampaň, protože nemá vůbec žádnou jinou možnost než před volbami tu antikampaň jet, protože nemůže komunikovat žádné dobré zprávy pro občany České republiky. Takže straší, nálepkuje a platí stovky milionů za komunikaci ministerstev a Úřadu vlády.

Začneme tedy Deštníkem proti drahotě. Kampaň, ta probíhala od 12. září do 31. října. To bylo šest týdnů a za těch šest týdnů stála 24,5 milionu korun. Já jen upozorním, že Deštník proti drahotě byl udělán za 30 tisíc korun. Prostě udělána stránka, kde bylo, bych řekl, rozřadiště těch jednotlivých sociálních pomocí, a tady do tohoto vláda na investovala 25 milionů korun. Všichni říkají, samozřejmě odborníci na marketing, a tím se budeme také zabývat, že tato kampaň byla příliš obecná, složitá a že ta pomoc samotná přišla prostě pozdě. Tak by se dala shrnout kritika, která právě míří na ten úsporný energetický tarif, který byl schválen vládou svého času a který ona tak propagovala jako pomoc právě u Deštníku proti drahotě.

To, čemu se říká Deštník proti drahotě, tedy systém základních a cílených opatření, tak dostal právě v tom Deštníku proti drahotě nějakou finální podobu. Jak říkám, tak to bylo pouze rozřadiště těch jednotlivých pomocí, jako je příspěvek na bydlení, kde si ho vyřídit a tak dále, dokonce to neobsahovalo ani formuláře.

Další. Samozřejmě experti poukazují na to, že vláda tady s touto pomocí otálela, ale utratila 24,5 milionu korun. Každým dnem, tady cituji jednoho z nich, se dost zvyšuje pravděpodobnost, že vláda Petra Fialy aktuálně nastalou situaci v energetice zcela nezvládne, respektive zvolí nejhorší a nyní už nedostatečné řešení, protože dva měsíce nic neudělala a v rámci tolik vyzdvihovaného předsednictví Evropské unie téma energií ani nezvedla. A máme tady vysoké ceny energií samozřejmě až do této chvíle. Jenom v přepočtu na toho spotřebitele jsme tuším pořád čtvrtí nejhorší v rámci Evropské unie.

Tady to byla vlastně vládní pomoc proti zdražování, kdy tato vláda i touto svou kampaní vlastně nahnala celou řadu lidí do toho dávkového systému státní sociální podpory. My víme, že jenom meziročně se navýšilo o 100 tisíc více příjemců příspěvku na bydlení, což může být samozřejmě dobrá zpráva, že ten sociální systém zafungoval, nicméně je to špatná zpráva pro vládu, že s těmi cenami energií, tak jako její sousedé, neudělali vůbec nic.

Jinak samozřejmě seniorům byl MPSV poslán dopis, že tento Deštník proti drahotě existuje. Tady mám citaci právě z Úřadu vlády. Řekněme si to na rovinu, ti, kterých se to týká, mají úplně jiné starosti a nesedí nad internetem, často mají omezená data nebo mají od elektroniky distanc, protože to dostalo pouze 83 % lidí. A tady říká Úřad vlády: Předpokládáme, že ti, kteří k němu přístup nemají, k internetu, budou informovat rodinní příslušníci nebo známí.

Další, co byla kampaň, tak vnitro spustilo obří kampaň za 42 milionů korun a tam za tyto peníze mělo předvést kroky vlády. Ministerstvo připravilo tedy rozsáhlou plakátovou kampaň. Pokud si aspoň trošičku vybavujete, plakáty byly oblepeny různě, byly plochy ve městech a bylo to na nádražích, bylo to ve vlacích. A čím nás obohatila tato kampaň za 42 milionů korun? Například sloganem falešné slevy vás už nesmí klamat. Nebo si představte, že jsme propagovali za 42 milionů korun slogan eRecept vám ušetří cestu k lékaři. Nebo tady je, abychom nezapomněli samozřejmě na rodiče s dětmi, tak jsme je museli upozornit na to, co tady funguje desítky let: získávejte každý měsíc pravidelný přídavek na dítě. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Tady samozřejmě podle pana ministra Rakušana, protože tato kampaň byla spuštěna těsně před volbami do krajských zastupitelstev, tak to samozřejmě nebylo v plánu, to je jasné, nic takového před volbami, ale vidíme, že pořád - a signifikantní pro každou tuto kampaň vlády Petra Fialy, kterou ona spustila opravdu v tuto chvíli už za stovky milionů korun, že se vždycky odehrávala před volbami, což bude i v tuto chvíli za těch 34 milionů, ke kterým já se dostanu.

Jinak tento projekt prý vznikl v rámci plnění úkolů Ministerstva vnitra s cílem informovat širokou veřejnost o aktuálních tématech. Cílem je tedy poskytovat hlavně ověřené informace a zvýšit srozumitelnost podávaných faktů. Tam totiž vláda spustila v červnu roku 2023, těsně před těmi krajskými volbami, propagační projekt s názvem Česko informuje. A ten průběžně měl přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů či norem, které mají vliv na každodenní život občanů České republiky. Jenom chci upozornit, že každá vláda má x komunikačních kanálů, a ty komunikační kanály jsou například televize, zpravodajské pořady, publicistické pořady, interview, podcasty. Nemusí se prostě vůbec utrácet ty stamiliony za to, že se někde nějaký plakát vylepí.

S novým rokem potom spustila vláda Petra Fialy vlnu kampaně Česko informuje. A tam opět, protože samozřejmě nic jiného ta vláda dělat nemůže, jenom informovat různými kanály za tyto peníze o legislativních změnách, které dělá. Česko informuje začalo tedy kampaní těsně před evropskými volbami. Tato kampaň před evropskými volbami tuto vládu a nás všechny daňové poplatníky stála 22 milionů korun a bylo to skutečně - a je to doteďka - velké vyhazování peněz, protože jak jsem říkal, vláda má i jiné kanály, přes které může s lidmi komunikovat.

Tato kampaň například informovala, představte si, o konci povinnosti řidičů u sebe nosit řidičský průkaz. Tak to jsme opravdu museli všem řidičům říct skrze tyto peníze, že nemusí tedy u sebe nosit řidičák. Taktéž, že se změnila výše rodičovského příspěvku, což automaticky se děje prostě tím, že vám přijde na účet jiná částka, pokud na něj máte nárok, anebo, a to můžeme říct, že bylo velmi pozitivní, tam byl příspěvek o screeningu karcinomu prostaty. To je hlavně asi pro nás muže.

Nejedná se nebo nejednalo se přitom o jedinou informační kampaň, kterou samozřejmě platí ministři z peněz daňových poplatníků. Tuto kampaň a jí předcházela už právě ta kampaň Ministerstva vnitra za těch 42 milionů korun.

Když se podíváme potom na vyhodnocování těch kampaní, tak tam jsme vlastně nedostali nikdy žádné informace. A tady bych se samozřejmě velmi rád zeptal této vlády, jak ona hodnotí tyto kampaně, jakým způsobem ten zásah byl, protože pokud se podíváme, a to jsou čísla z dnešního dne, tak právě ta kampaň Česko informuje, která nás stála všechny přes 50 milionů korun v tuto chvíli, tak představte si, že má na síti X celých 199 sledujících, na Facebooku má 179 sledujících, na Instagramu k dnešnímu dni, co jsem si zjišťoval, má 202 sledujících. To je přes 50 milionů korun, upozorňuji. Ano?

A nejúspěšnější nebo jedna z úspěšnějších kampaní byla kampaň Naše vlajka, Naše vlajka, ano? A tam se dostala čísla, že tuto zprávu si přečetlo 34 000 lidí na Facebooku a 79 000 na Instagramu. Jenom chci upozornit, že na Úřadu vlády právě na této kampani pracuje na plný úvazek 10 lidí v rámci takzvané strategické komunikace vlády na tom úřadu. Takže já to ještě jednou zrekapituluji. Měli jsme tři vlny kampaně Česko informuje za 21 milionů, poté za 22 milionů, poté za 13 milionů korun a výsledkem je, že máme 199 sledujících na síti X, 179 sledujících na Facebooku a 202 sledujících na Instagramu. (Potlesk poslanců ANO). Myslím, že si zaslouží velikánský potlesk.

To není všechno. Například MPSV udělalo kampaň, když jsme tady měli tři vlny důchodové reformy za 16 milionů korun. Ta kampaň sloužila ke změnám, které přinese penzijní novela, osvěta se spustila na jaře roku 2023, samozřejmě kdy jindy, než před volbami. A kampaně si podle informací z médií nevšiml ani pan prezident Petr Pavel, který právě kvůli nedostatku informací novelu podepsal tak, aby začala platit v říjnu, tedy o měsíc později. Takže 16 milionů stála kampaň ohledně penzí a špatné informace nebo nedostatek těch informací měl pan prezident, a samozřejmě si té kampaně nevšiml.

Tady se píše, že ministerstvu záleželo na tom, aby lidé získali co nejlepší přehled o podobě nové důchodové reformy. Proto už na začátku roku rozsáhle komunikovalo formou vyvracení mýtů o důchodech. K těm mýtům já se možná potom ještě dostanu, protože například ten dopis, který za těch přes 70 milionů korun rozeslal pan ministr Jurečka a popřál v tom dopise úplně všem krásné Vánoce, ale ti ten dopis dostali až v polovině nebo ve třetím týdnu v lednu, tak tam samozřejmě nějak ten mýtus je, já se k němu dostanu hned, a to je, že se pro současné důchodce nic nemění.

Toto bych já chtěl vyvrátit, ano? Protože řádné valorizace se v tuto chvíli změnily i pro ty, kteří v tuto chvíli berou starobní důchod, je to tak. Ty se změnily z poloviny reálných mezd a o inflaci na jednu třetinu reálných mezd a o inflaci. To je další tedy kampaň za 16 milionů korun, kterou jenom tak prostě na Ministerstvu práce a sociálních věcí proto, aby mohli obhajovat a snažili se nějakým způsobem obhájit, ale nikdo si toho nevšiml, ty všechny změny, co se týkají penzí.

Další 2 miliony, a to bez DPH, pak ministerstvo zaplatilo jedné ze společností, která se jmenuje Dentsu Czech Republic, za poskytování služeb spočívající v realizaci komplexní komunikační, marketingové a PR kampaně k propagaci cílů důchodové reformy. Potom dalších půl milionu k tomu zaplatilo dle smlouvy na začátku května za testování grafických vizuálů kampaně k důchodové reformě, testování článků z hlediska srozumitelnosti či on-line detekci emocí pomocí neurometod.

Takže ještě jednou, MPSV zaplatilo další statisíce korun, ještě jednou za to, aby pokud jste to nechytli, za testování grafických vizuálů kampaně k důchodové reformě. To znamená, že ta agentura je nejen vymyslí, ale nechá si zaplatit i za to, že udělá nějaký vzorek lidí, aby ti zhodnotili, jestli to je fajn. Potom testování článku z hlediska srozumitelnosti, to jde vidět, jak jsou opravdu někteří lidé úplně odříznutí od reality, že si ještě musí nechat zautorizovat nějaký článek, který napíšou, aby tomu rozuměli ostatní. No a potom detekci emocí, to je detekce emocí pomocí neurometod, tak za to vyhazujeme peníze daňových poplatníků.

Po sto tisících pak Ministerstvo práce a sociálních věcí zaplatilo jedné marketingové expertce a jednomu podnikateli za konzultace a strategické plánování kampaní ministerstva k tématům důchodové reformy a digitalizace dávek. Takže samozřejmě, že ta agentura, která to celé zaštiťuje, tak si museli ještě na ministerstvu najmout další a další, aby jim to naplánovali, kdy, kde co a v jakém čase mají vyvěsit.

Účet ještě nebyl konečný, ještě samozřejmě se utratilo za navazující kampaně. A takhle bych mohl pokračovat dál. Jinak ta neviditelnost kampaně byla přitom podle odboru vnitřní politiky pana prezidenta Petra Pavla, Tomáše Lebedy, jedním z důvodů, proč prezident Pavel podepsal penzijní novelu až 1. září, aby začala platit od 1. října. On tím dal samozřejmě jako kompromisem najevo to, že dal lidem vlastně měsíc navíc, než zamýšlela vláda, aby se na ty změny mohli připravit. Protože jak říká tady pan Lebeda, tak si toho pan Petr Pavel té kampaně nevšiml a cituji tady pana šéfa odboru vnitřní politiky "Chtěl lidem poskytnout komfort jednoho měsíce, během kterého budou definitivně vědět, že zákon bude platit, a mohou se rozhodnout, jak s tím naloží. Během tohoto měsíce by vláda mohla kvalitní informační kampaní dosáhnout toho, že sníží počet žádostí o nové předčasné důchody."

Já samozřejmě ještě v tom budu pokračovat dál. Mám tady další superkampaň Ministerstva vnitra, která se jmenuje "Jak vnitro nezvládlo kampaň k datovým schránkám", stála 40 milionů korun, v dopise byla závažná chyba. Ano, tady vlastně se snažili komunikovat na Ministerstvu vnitra, že všichni podnikatelé mají od roku 2023 datové schránky a že takto mohou komunikovat podnikatelé prostřednictvím těchto datových schránek se státem. Takže tady vznikla jenom závažná chyba v tom, že ta první vlna dopisu obsahovala závažnou chybu. Některým lidem totiž vadilo zveřejnění jejich bydliště uživatelů na jednom místě, a kampaň také podle kritiků nebyla dost viditelná vzhledem k nákladům, které si vyžádala.

Takže nerozumím tomu, proč prostě se utrácí tady tyto desítky milionů korun za to, že my tady přineseme samozřejmě nějakou novou legislativu, ale máme spoustu jiných komunikačních kanálů, které můžeme využít k tomu, abychom tu novou legislativu normálně těm lidem představili a řekli jim, co, co je čeká.

Já se chci vrátit ještě samozřejmě k tomu, že vláda potřetí informuje, v tuto chvíli Česko, to bylo v polovině minulého roku, respektive okolo srpna, se spustila kampaň za 13 milionů korun. Tady se uvádí, a říkají to někteří marketingoví experti, tady máme například Petra Lesenského, který upozorňuje, že byly výsledky této kampaně velmi sporné. Cituji, je zarážející, jelikož jde o oblast, které se profesně dlouhodobě věnuji, že marketingový expert říká, že zachytil informaci o spouštění kampaně jako takové, ale té samotné kampaně za těch 13 milionů si nevšiml. Úřad vlády tady připustil chyby hned poté a nové třetí kolo kampaně mělo klást větší důraz na strategickou komunikaci, pro kterou byl nově zřízen tedy i tento samotný odbor.

A tady se dostáváme k tomu, že ten Úřad vlády skutečně velmi nabobtnal, máme tady 10 lidí v rámci strategické komunikace na Úřadu vlády, a jak jsem už jednou tady avizoval, tak když tady tento odbor vznikl v polovině srpna roku 2024, tak v tuto chvíli za ty finanční prostředky, které potom převzal, samozřejmě i všechny ty sociální sítě, tak nedokázal vytvořit více sledujících na těch sociálních sítích, než jsou opravdu těch 199, 179 a 202 sledujících na těch základních, na X, Facebooku a Instagramu. A pokud se podíváme samozřejmě i na výsledky této kampaně, tak například u jedné ankety, kde se ptali novináři, všimli jste si kampaně Česko informuje? Tak 3 % řekla, že ano, a 97 % řekla, že si tady této kampaně nevšimla.

Tady prostě máme samozřejmě šéfku a také šéfa toho odboru strategické komunikace. Ta se chce zaměřit, jak tady píše, na hodnotová témata a zároveň reagovat na současné výzvy. Pokud si jenom přečtete to, s čím ten útvar strategické komunikace na Úřadu vlády jde, s jakou vizí, tak jsou to opravdu obecné fráze, které nikam Českou republiku neposunou, například je tady napsáno, že v současné době dochází k intenzivnímu hodnocení dosavadní činnosti s ohledem na nutné změny, které povedou k zefektivnění komunikace státu s občany. Jenom tady tato věta, kterou si musíte přečíst čtyřikrát, abyste jí porozuměli, tak svědčí o tom, že ti lidé na tom odboru strategické komunikace prostě nemají co dělat.

Takže Česko komunikuje jsme částečně probrali. A pojďme, prosím, k těm zásadním posledním věcem, což je za prvé dopis pana ministra Jurečky. Včera skutečně, a myslím si, že celá řada seniorů byla naštvaných, že jim přichází právě domů dopis, který se chlubí tím, co vláda všechno pro ně udělala, aby jim navýšila samozřejmě od Nového roku valorizací 358 korun. A de facto tady prostě pan ministr píše, že to, co se povedlo prosadit v listopadu v rámci Poslanecké sněmovny, tak že by rád představil všem těm seniorům, kterým ten dopis přišel. Nicméně když se dostali k tomu dopisu ti senioři do svých schránek, tak zjistili, že i přestože se jednalo o předvánoční dopis, tak jim přišel až na konci ledna. A říká tady celou řadu věcí, které samozřejmě legislativně prošly, ale také celou řadu věcí, které bychom mohli opravdu označit, že se dějí za peníze daňových poplatníků a Ministerstva práce a sociálních věcí předvolební kampaň, poněvadž nás čeká kampaň samozřejmě do Poslanecké sněmovny, tak rozumím tomu, že se chce v rámci toho předvolebního klání mezi těmi jednotlivými stranami říkat to nejlepší, to skvělé a tak dále. Ale promiňte, za peníze daňových poplatníků?

Jenom chci říct, že dopis pana ministra Jurečky stál 78 milionů korun. To je neuvěřitelné, protože v době, kdy říká pan ministr, že digitalizujeme ve velkém, a já rozumím tomu, proč to poslal, protože 78 milionů korun nebude stát žádnou stranickou pokladnu, nebude se na to skládat koalice SPOLU, prostě to jde z peněz daňových poplatníků a já si dokážu představit, že ten jeden papír toho dopisu, který prostě přišel každému tomu seniorovi, by se dal využít v těch 78 milionech úplně, ale úplně jinak na - a vymyslím tady na místě stovky potřebnějších věcí než to, že si pan ministr Jurečka udělal předvolební marketingovou reklamu, nebo si myslel, že si ji teda dělá, protože v tuto chvíli to spíše vypadá naopak, protože když napíšete seniorům, že při třicetiprocentním zdražení úplně všeho za poslední léta jim přidáváte od ledna 350 korun, tak to spíš bychom měli poděkovat my jako opozice, že dělá reklamu nám.

Vláda taktéž chystá, a to je poslední věc a dle mého názoru nejskandálnější, kampaň za 34 milionů korun, jak se píše na Novinkách. Zakázku dostala firma syna exposlance za ODS.

Tak já skutečně bych mohl, i kdybych byl super objektivní, nepodezírat tady tuto vládu, že si opravdu neutrácí peníze před poslaneckými volbami nebo před parlamentními volbami do Poslanecké sněmovny, peníze daňových poplatníků, které skutečně jsou, bych řekl, vyjádřeny před volbami různými věcmi, tak tady skutečně to je tak okaté, že nerozumím tomu, že někteří koaliční poslanci se s tím opravdu dokážou takhle jednoduše smířit. 34 milionů korun, které v tuto chvíli tato vláda utrácí, budou totiž poté samozřejmě logicky navazovat na ty stranické finance, kdy nám prostě samozřejmě například koalice SPOLU oblepí Českou republiku billboardy, bude to navazovat, a bude tak mít intenzivní kampaň za peníze daňových poplatníků, která bude navazovat na jejich kampaň, a to až do konce parlamentních voleb.

Smlouvu uzavřel Úřad vlády se společností Knoworigin, kterou vlastní akciovka No limits, a v ní je předsedou představenstva Jan Vidím mladší, syn exposlance ODS Jana Vidíma. Mně by to samozřejmě nevadilo, pokud by to byly peníze právě koalice SPOLU, na které ona si samozřejmě na tu předvolební kampaň střádá a sbírá ty peníze ze tří různých subjektů, jsou to její peníze, ať si ty kampaně dělá kdo chce, ale vadí mi to, že tady Úřad vlády utrácí řekl bych dost netransparentním způsobem peníze právě pro své kamarády. Řeknu to na rovinu.

To není všechno, protože úplně stejná agentura dostala stejným způsobem, to znamená v takzvaném dynamickém nákupním systému, který samozřejmě umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek, taktéž zakázku za rok 2022, a to je Deštník proti drahotě, takže Deštník proti drahotě a teď ta nová kampaň za 34 milionů korun, tak to vyhrála stejná firma právě syna expolitika ODS.

Ta reklama by měla být umístěna, a protože je před volbami, tak určitě bude velmi masivní, ve venkovním prostoru, měla by být umístěna v on-linu, v rádiu, a to od ledna tady tohoto roku. Pokrývá tedy celé předvolební období do sněmovních voleb, které by se podle prezidenta Petra Pavla mělo konat zhruba v polovině září. A de facto vždycky to funguje tak, že až pan prezident vyhlásí ten termín, tak od té doby se počítají náklady těch jednotlivých stran na předvolební kampaň. Tady říkám, že to prostě jednoduše bude navazovat, a opravdu nerozumím tomu, že vůbec do toho takto někdo jde.

Já tady tímto pomalinku skončím a ještě řeknu možná pár vět, protože se ještě nenacházíme v bodu, ale taktéž o tom, co se bude dít, až ten bod otevřen bude. My opravdu nesouhlasíme s tím, aby ten zákon o České televizi a Českém rozhlase v té podobě, v jaké byl předložen, prošel. Ten zákon totiž vůbec nenavazuje na to, s čím tady přicházela Poslanecká sněmovna poslední léta, to znamená, že jsme měli tady několikrát různé semináře a kulaté stoly, které měly definovat vlastně, jak má vypadat veřejnoprávní služba ve 21. století, v období digitalizace, v období toho, kdy digitalizace by měla naopak zlevňovat celou tu výrobu a veškeré věci okolo produkce veřejnoprávních médií, poněvadž i vláda předchozí než tady tato, odpustila dvakrát DPH veřejnoprávním médiím právě proto, aby mohla více investovat do digitalizace. Tato debata vůbec neproběhla anebo byla prostě hozena do koše. Poté měla na to navazovat debata o definici poplatníka, to znamená, kdo má hradit tady ta média veřejné služby, která dle mého názoru tady samozřejmě potřebujeme, a na to měla navazovat ta poslední debata, a to je, kolik to mělo stát.

A tady tomu jsme se úplně vyhnuli a bohužel prostě na neprodiskutovaném, myslím na tom politickém poli, neprodiskutovaném zákonu prostě není shoda z toho důvodu, že si ho Ministerstvo kultury přineslo jako překvapení pro všechny, dokonce i pro některé koaliční poslance. Všichni si pamatujeme tu tiskovku v Poslanecké sněmovně, kde všichni netrpělivě čekali i z řad koaličních poslanců, aby věděli, co tam vlastně pan ministr Baxa, pan poslanec Lacina, pan poslanec Jakob řeknou a co tam vlastně představí. To, že v tuto chvíli tady máme u tohoto sněmovního tisku, který se samozřejmě do budoucna otevře, třicet pozměňovacích návrhů, tak to jenom je signifikantní k tomu, že to není kvalitní legislativa, že není napsaná dobře, že máme celou řadu - a já tady budu o tom mluvit, ať se ten bod otevře - celou řadu subjektů, které s tím nesouhlasí včetně mediálního prostoru soukromého a takhle bych mohl pokračovat dál a dál.

Tady tato legislativa není nějakým způsobem - a my tady neobstruujeme z toho důvodu, že nesouhlasíme nějak s médii veřejné služby, respektive že bychom je samozřejmě nemohli kritizovat, to je nesmysl, ale kritizovat je můžeme, ale že bychom nějakým způsobem tady toto popírali, naopak. Naopak my chceme, aby se média veřejné služby rozvíjela, ale v kontextu právě toho, že žijeme v době všech těch - Netflixu, Amazonu, Prime, Apple TV a tak dále, kde je ve 21. století úplně jiná atmosféra kolem médií a média veřejné služby se tomu jednoduše prostě musí přizpůsobit. A musíme jít právě i tím tempem, kterým jdou prozápadní země, kdy vidíme úplný jiný mindset financování médií veřejné služby právě v tom kontextu 21. století.

Já o tom ale budu velmi hovořit, až se tady tento bod otevře. Jenom tady v tuto chvíli bych chtěl ještě upozornit, že bych chtěl otevřít tedy nový bod jako první dnes, a to je - kampaně vlády Petra Fialy, na které jsem chtěl upozornit právě dnešní den, protože včera ta zpráva o tom, že ten dopis MPSV stál 78 milionů korun, mě opravdu zvedla ze židle. Protože místo abychom šetřili a dávali ty peníze - a není to žádný populismus - ale skutečně těm potřebným, protože jim říkáme úplně na každém rohu, že peníze pro vás nejsou, nejsou na zvýšení příspěvku na péči v prvním, druhém stupni a tak dále, takže si vůbec někdo dovolí takovouto drahou kampaň, ten drahý špás té jedné Ačtyřky toho dopisu vůbec utratit.

Děkuji za pozornost.