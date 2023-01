Juchelka (ANO): Proč s novelou o Radě ČT nepočkáte až na velkou novelu o celé ČT?

reklama

Děkuji moc, pane předsedající. Jsem samozřejmě vděčný panu ministrovi Baxovi, který jako jeden z mála ministrů měl tu odvahu a předstoupil tady před plénum Poslanecké sněmovny a nechal reagovat nás opoziční poslance svými faktickými poznámkami, protože včera takováto praxe nebyla a všichni se nějakým způsobem vymluvili, nedali vůbec prostor opozici a jako jeden muž vstali a odešli z pléna Poslanecké sněmovny. A samozřejmě víme, co se tady potom večer odehrávalo. Takže za prvé moc děkuji za to, že jste získal tu odvahu, abyste nám mohl nějakým způsobem odpovídat na naše reakce.

Bohužel, co se týká České televize, tak na tom se samozřejmě neshodneme. Já to tady, a právě proto je to skvělé, že můžu na to reagovat a uvádět věci na pravou míru. Je to poměrně jinak. Stačí si položit jenom dvě otázky: Proč nepočká celá ta změna s radami, s volbou do rad a s volbou generálního ředitele na velkou novelu zákona o České televizi, která se připravuje v tomto roce? Protože je to programové prohlášení vlády, tak to samozřejmě splníte v tomto volebním období. A proč nemůže být například účinnost té malé novely zákona, pokud vám nejde o ovládnutí veřejnoprávních médií, od 1. 1. 2024? Jsou to dvě úplně jednoduché otázky, na které samozřejmě nemůžete odpovědět jasně a zřetelně, poněvadž kdyby to takhle bylo, tak byste samozřejmě potvrdil má slova, a tím je potvrzujete, protože se u toho budete vytáčet.

A poslední půlminutu věnuji samozřejmě dezinformacím. Vy jako ministr kultury a obecně jako vládní představitel a ten, který má vedle sebe svého kolegu vládního zmocněnce právě pro média a pro boj s dezinformacemi pana Klímu, jste zodpovědný za to, co se de facto v této vládě chystá. A chystá se skutečně sešněrování médií jako takových. Vedle těch veřejnoprávních vám chybí do toho puzzle soukromá (Předsedající: Čas.), a tak to děláte právě zákonem o dezinformacích.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec

