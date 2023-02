Juchelka (ANO): Vládní koalice proti sobě staví různé skupiny lidí, mladé proti starým

reklama

Já moc děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zaznamenal několikrát v médiích a včera například taktéž jako titulek jednoho mainstreamového média to, co se mi opravdu přestává ve společnosti líbit, a to je, kdy tato vládní koalice proti sobě staví různé skupiny lidí, mladé proti starým, v tuto chvíli například cituji pana ministra Jurečku: Když důchody porostou tímto tempem, nemám prostor zvedat rodičák.

Ale na druhou stranu jsem zase zaznamenal v médiích, že pan ministr Jurečka je pro zvedání rodičovského příspěvku i vlastně další strany ve vládní koalici, například Piráti. Já jenom chci říct, že už v tuto chvíli díky inflaci rostou samozřejmě náklady nejen seniorům, ale i malým rodinám s dětmi. Jenom si připomeňme to, že když je maminka na rodičáku, tak mají pouze s rodičákem jeden příjem.

Když mají dvě malé děti například, jsou zodpovědní, mají hypotéku a chtějí se nějakým způsobem i zabezpečit do budoucna například díky tomu, že se skutečně chystá penzijní reforma a každý z té mé generace čtyřicátníků a samozřejmě mladších bude muset myslet sám na vlastní kolečka v rámci průběžného důchodového systému, tak si myslím, že by bylo na místě, abychom se pobavili o výši rodičovského příspěvku. Neříkám o navýšení, ale o výši rodičovského příspěvku.

Já bych byl jenom nerad - a potřebuji to samozřejmě potvrdit z úst vládní koalice - abychom proti sobě ty jednotlivé skupiny nestavěli. Já si nedokážu představit, že přijde maminka s malým dítětem za babičkou a budou si navzájem vlastně, řekl bych skoro vyčítat, tak když tobě navýší důchod, mami, tak mě nenavýší rodičák, co na to tvoje vnoučata? Ještě jednou to zopakuji, když důchody porostou tímto tempem, nemám prostor zvedat rodičák. A to ještě připomínám, že ty důchody jsou v rámci mimořádné valorizace prostě a jednoduše dány zákonem, že to není nějaké tady této vlády nebo kohokoliv v Poslanecké sněmovně.

My už máme samozřejmě od června minulého roku ve sněmovním eKLEPu navýšení rodičovského příspěvku, je to sněmovní tisk 234. Pokud tedy to vládní koalice bude chtít udělat, může se opřít o tady tento sněmovní tisk, můžeme ho projednávat, dávat tam samozřejmě pozměňovací návrhy, už se ale jakoby nic psát nemusí. Je to i společně s valorizací a můžeme to otevřít klidně dnes, což já samozřejmě navrhuji, jako další bod hned po lex Ukrajina. Je to sněmovní tisk 234. Děkuji moc.

