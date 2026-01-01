Jurásek (Svobodní): Zákaz anonymních SIM karet?

02.01.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Ve střední Evropě zůstává Česko jedinou zemí, kde lze stále ještě zakoupit předplacenou SIM kartu anonymně.

Tuto svobodu vnímáme jako samozřejmost. U našich sousedů již neexistuje. Policie České republiky a tajná služba BIS opakovaně požadují změnu zákona o elektronických komunikacích směrem k povinné registraci majitelů všech předplacených SIM karet. Zákaz anonymity. Je pravda, že různé zločinecké skupiny, kyberpodvodníci a teroristé takovou šanci ztížit policejní odhalení rádi využívají.

Zastánci zákazu nově argumentují sílícími hrozbami, které představuje Rusko či extremismus. Posledním užitečným idiotem, který chce kontrolu a evidenci prosazovat, je poslanec Patrik Nacher (ANO). Už vypustil sondážní balónek: „Argumenty, s nimiž operují odborníci či policie, považuji za relevantní a naléhavé. Téma plánuji otevřít na podvýboru pro ochranu spotřebitele a uspořádat k němu kulatý stůl.“

Strana Svobodných je zásadním odpůrcem podobných regulačních snah! Nejde jen o dopad na zákazníky a trh. Nejde o nějakou „ochranu spotřebitele“! Občané mají právo na soukromí. Včetně listovního tajemství a šifrované komunikace. K tomu logicky patří také vlastnictví neevidovaných komunikačních prostředků. Třeba SIM karet. Státním orgánům se to nelíbí? Rád věřím. No a co?

Parlament zastupuje občany, ne úřady! Je dobré si to občas připomenout. Zákazy a regulace se přijímají na dlouhá desetiletí. Nikdo nemůže vědět, jaké a čí vlády se dočká. Co se stane většinovou normou v budoucnu?

Opravdu věříme PČR? Jak kdy, že? Pro připomenutí jen pár příkladů. Existoval policejní tým „Mlýn“ k přímé osobní potřebě tehdejšího ministra vnitra a premiéra Stanislava Grosse. Co všechno dělal, dodnes nevíme. Známý „Berdychův gang“ organizovali a řídili přímo policisté. Nejasný „Toflův gang“ byli příslušníci hospodářské kriminálky. Vzpomenout můžeme též odsuzujícího rozsudku proti policistovi Vladimíru Machalovi v návaznosti na Brněnskou korupční kauzu Stoka. Policie i Státní zastupitelství běžně pracují s úniky ze spisů. Chceme jim usnadnit další šmírování a dohled?

Česká republika je ve světovém srovnání velmi bezpečnou zemí. Ano, také díky potřebné práci policejních a tajných složek. Nejsme v právním režimu výjimečného ani válečného stavu. Základem kriminalistické práce se zase musí stát poctivé vyšetřování. Ne odposlechy a „kameroví detektivové“.

Každý zákaz by měl být pečlivě zvážen a většinou… zakázán!

(autor je krajský místopředseda Jihomoravského kraje)

