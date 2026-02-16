Niedermayer (TOP 09): Diskusi o dvourychlostní Evropě není radno podcenit

17.02.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možné dvourychlostní EU.

Niedermayer (TOP 09): Diskusi o dvourychlostní Evropě není radno podcenit
Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Startující diskusi o dvourychlostní Evropě není radno podcenit. Iniciuje ji totiž to, že lídři některých zemí – obvykle ke škodě svých občanů a firem – nechtějí "to či ono". A ve výsledku pak nemáme nic.

Rádoby vychytralý přístup typu "to se mi nezdá, tak ať si to udělají beze mne", může mít vážné důsledky.

Jsou oblasti, kde si dovedu představit, že postup jen některých zemí (v rámci režimu posílené spolupráce, tedy dle práva EU, s tím, že se k ní každý může přidat) dává smysl.

Třeba i u 28. režimu (s cílem, aby byl silnější) nebo u některých daňových dohod (DEBRA). Jinde však může vést k oslabení společného trhu.

Přesun z platformy EU na dohody mezi jednotlivými státy by byl každopádně zcela špatnou cestou, která by mohla dlouhodobě Unii zle poškodit.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet
Spor o Janečkovu školu eskaluje. Odpůrkyně mluví o zastrašování
Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka
Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli bychom usilovat o to, být v tandemu s Německem v rychlejší EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co říkáte na podrobnosti, které se objevují kolem Babišova svěřeneckého fondu?

Vypadá to, že se ho tak úplně nevzdal, a že neříkal pravdu. Spíš to vyřešil tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, nemyslíte? Mimochodem se ukázalo, že od vás bylo moudré chtít, aby řekl veřejně, jak střet zájmů vyřeší, i když otázkou je, zda to bylo k něčemu dobré. I když by se potvrdilo, že n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

10:04 Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

Třídenní Mnichovská bezpečnostní konference přinesla tradiční přehlídku velkých slov, varování a pol…