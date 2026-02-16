Niedermayer (TOP 09): Diskusi o dvourychlostní Evropě není radno podcenit

Startující diskusi o dvourychlostní Evropě není radno podcenit. Iniciuje ji totiž to, že lídři některých zemí – obvykle ke škodě svých občanů a firem – nechtějí "to či ono". A ve výsledku pak nemáme nic.
Rádoby vychytralý přístup typu "to se mi nezdá, tak ať si to udělají beze mne", může mít vážné důsledky.
Jsou oblasti, kde si dovedu představit, že postup jen některých zemí (v rámci režimu posílené spolupráce, tedy dle práva EU, s tím, že se k ní každý může přidat) dává smysl.
Třeba i u 28. režimu (s cílem, aby byl silnější) nebo u některých daňových dohod (DEBRA). Jinde však může vést k oslabení společného trhu.
Přesun z platformy EU na dohody mezi jednotlivými státy by byl každopádně zcela špatnou cestou, která by mohla dlouhodobě Unii zle poškodit.
RNDr. Luděk Niedermayer
