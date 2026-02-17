Jednání o míru na Ukrajině. Zelenskyj chce pro ruské činitele zákaz cestování

Tentokrát půjde o opravdu širokou diskusi, oznámil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov před dalším kolem jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Jednání proběhnou ve švýcarské Ženevě. „Očekáváme, že partneři budou jednat tak, aby agresora donutili přijmout a trvale udržet mír,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyslovil se pro velký zákaz pro některé Rusy. Zákaz cestovat po světě. Doufá, že ho všichni podpoří.

Jednání o míru na Ukrajině. Zelenskyj chce pro ruské činitele zákaz cestování
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Chystá se další kolo rozhovorů o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Po rozhovorech ve Spojených arabských emirátech další rozhovory proběhnou v Ženevě. Agentura Reuters upozorňuje, že Ukrajinci k těmto rozhovorům budou přistupovat s velkou opatrností. Rusko nadále požaduje, aby Ukrajina odstoupila zbývajících 20 % východní Doněcké oblasti, kterou Moskva nedokázala dobýt – což Kyjev odmítá udělat.

„Tentokrát je cílem diskutovat o širší škále otázek včetně těch hlavních. Hlavní otázky se týkají jak území, tak všeho ostatního souvisejícího s požadavky, které jsme předložili,“ řekl v pondělí novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Kreml uvedl, že ruskou delegaci povede Vladimir Medinskij, někdejší ministr kultury Ruské federace. Podle agentury Reuters se rozhovorů účastní také šéf vojenské rozvědky Igor Kosťukov, zatímco Putinův zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev bude součástí samostatné pracovní skupiny pro ekonomické otázky.

Ženevské kolo se koná jen několik dní před čtvrtým výročím ruské agrese proti svému západnímu sousedovi. Desítky tisíc Ukrajinců byly zabity, miliony Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy a mnoho ukrajinských měst, obcí a vesnic bylo konfliktem zničeno.

Zelenskyj v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že doufá, že ženevská jednání budou „vážná, věcná..., ale upřímně řečeno, někdy to vypadá, že strany mluví o úplně jiných věcech“.

„Rusko neodolá pokušení, které nabízejí poslední zimní dny, a chce Ukrajincům zasadit další bolestivé rány. Čím více tohoto zla z Ruska bude přicházet, tím těžší bude pro všechny dosáhnout s nimi jakýchkoli dohod. Partneři to musejí pochopit. V první řadě se to týká Spojených států,“ zdůraznil Zelenskyj v jednom z projevů ke svým spoluobčanům.

„Souhlasili jsme se všemi realistickými návrhy Spojených států, počínaje návrhem na bezpodmínečné a dlouhodobé příměří. Rusko to odmítá a pokračuje v útocích na frontě a v úderech na naše města a energetickou infrastrukturu. Očekáváme, že partneři budou jednat tak, aby agresora donutili přijmout a trvale udržet mír,“ pokračoval Zelenskyj.

„Také jsem nařídil, aby byl připraven jasný seznam osob, které se účastní ruské války proti Ukrajině, slouží Putinovi a jeho šílenství a rozhodně si nezaslouží navštívit demokratické země. Budeme spolupracovat s partnery tak, aby se každý účastník ruské agrese a všichni, kdo jim pomáhali, nemohli volně pohybovat po světě. Velmi doufáme, že naši partneři budou mít dostatek politické vůle k realizaci všech těchto kroků,“ nechal se také slyšet ukrajinský prezident s tím, že Rusové musejí pochopit, že rozpoutání války byl opravdu špatný nápad, za který zaplatí. Pokud tento tlak Rusové neucítí, mohou podle Zelenského brzy zahájit další válku.

Oznámil také, že pracuje na strategické dohodě z oblasti energetiky mezi Ukrajinou a Spojenými státy.

Kyjevskou delegaci v Ženevě povede Rustem Umerov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, a šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov.

Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budou na jednáních zastupovat Trumpovu administrativu, uvedl zdroj agentury Reuters.

O slovo se opět přihlásil maďarský premiér Viktor Orbán, který zdůraznil, že jediný politik, který docílí míru na Ukrajině, je Donald Trump. A nabídl Budapešť jako místo k dalším mírovým jednáním.

„Tato válka by nevypukla, pokud by byl prezidentem Donald Trump. A bez jeho zapojení neexistuje realistická cesta k jejímu brzkému ukončení. Maďarsko děkuje americkému prezidentovi za jeho mírové úsilí a potvrzuje svou připravenost uspořádat mírový summit v Budapešti,“ napsal Viktor Orbán na sociální síti X k videu s Donaldem Trumpem.

 

 

