Jednání o míru na Ukrajině. Zelenskyj chce pro ruské činitele zákaz cestování

„Tentokrát je cílem diskutovat o širší škále otázek včetně těch hlavních. Hlavní otázky se týkají jak území, tak všeho ostatního souvisejícího s požadavky, které jsme předložili,“ řekl v pondělí novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Kreml uvedl, že ruskou delegaci povede Vladimir Medinskij, někdejší ministr kultury Ruské federace. Podle agentury Reuters se rozhovorů účastní také šéf vojenské rozvědky Igor Kosťukov, zatímco Putinův zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev bude součástí samostatné pracovní skupiny pro ekonomické otázky.
Ženevské kolo se koná jen několik dní před čtvrtým výročím ruské agrese proti svému západnímu sousedovi. Desítky tisíc Ukrajinců byly zabity, miliony Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy a mnoho ukrajinských měst, obcí a vesnic bylo konfliktem zničeno.
Zelenskyj v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že doufá, že ženevská jednání budou „vážná, věcná..., ale upřímně řečeno, někdy to vypadá, že strany mluví o úplně jiných věcech“.
„Rusko neodolá pokušení, které nabízejí poslední zimní dny, a chce Ukrajincům zasadit další bolestivé rány. Čím více tohoto zla z Ruska bude přicházet, tím těžší bude pro všechny dosáhnout s nimi jakýchkoli dohod. Partneři to musejí pochopit. V první řadě se to týká Spojených států,“ zdůraznil Zelenskyj v jednom z projevů ke svým spoluobčanům.
„Souhlasili jsme se všemi realistickými návrhy Spojených států, počínaje návrhem na bezpodmínečné a dlouhodobé příměří. Rusko to odmítá a pokračuje v útocích na frontě a v úderech na naše města a energetickou infrastrukturu. Očekáváme, že partneři budou jednat tak, aby agresora donutili přijmout a trvale udržet mír,“ pokračoval Zelenskyj.
Kyjevskou delegaci v Ženevě povede Rustem Umerov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, a šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov.
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budou na jednáních zastupovat Trumpovu administrativu, uvedl zdroj agentury Reuters.
O slovo se opět přihlásil maďarský premiér Viktor Orbán, který zdůraznil, že jediný politik, který docílí míru na Ukrajině, je Donald Trump. A nabídl Budapešť jako místo k dalším mírovým jednáním.
„Tato válka by nevypukla, pokud by byl prezidentem Donald Trump. A bez jeho zapojení neexistuje realistická cesta k jejímu brzkému ukončení. Maďarsko děkuje americkému prezidentovi za jeho mírové úsilí a potvrzuje svou připravenost uspořádat mírový summit v Budapešti,“ napsal Viktor Orbán na sociální síti X k videu s Donaldem Trumpem.
