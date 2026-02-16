Dostál (Stačilo!): Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček

17.02.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke strašení třetí světovou válkou.

Dostál (Stačilo!): Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Tak prý bude zase světová válka, straší nás chytráci z Mnichova. Proto milujte vyčpělé lídry EU a plaťte zbrojařům. Zachvátí-li tě, zahyneš!

Inu, před tou minulou válkou byla shodou okolností taky konference v Mnichově. I ty demonstrace v městech a obcích byly, třeba v Reichenb.. pardon Liberci. Ale nebojte, historie se neopakuje. Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček.

Ale nyní vážně: Míra propagandy, která se vyhrnula tento víkend z Mnichovské bezpečnostní konference i z agitace Milionu chvilek, je obří - ale víc než o čem jiné svědčí o bezradnosti současných transatlantických elit. Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů a po kauzách od Epsteina po Dozimetry i morální kredit. Co se teď stane?

Žádná třetí světová nebude (pokud někdo hodně pitomý v zoufalství z volebních proher nezmáčkne to červené tlačítko). Pár let se budeme hádat v prostředí pokračujícího úpadku proti rostoucím státům BRICS, postupně chudnout a platit výpalné stále zbytečnější a shnilejší miliardářské elitě Západu - než to trkne i ty pomalejší a zvolíme si státníky, kteří nás z toho marastu vyvedou a učiní z nás opět prosperující a uznávané účastníky mezinárodního společenství fungujícího dle principů Charty OSN, ne podle not perfidní finanční oligarchie z minulého století. Ať už jako EU, nebo jako jednotlivé státy. 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet
Spor o Janečkovu školu eskaluje. Odpůrkyně mluví o zastrašování
Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka
Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude třetí světová válka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co říkáte na podrobnosti, které se objevují kolem Babišova svěřeneckého fondu?

Vypadá to, že se ho tak úplně nevzdal, a že neříkal pravdu. Spíš to vyřešil tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, nemyslíte? Mimochodem se ukázalo, že od vás bylo moudré chtít, aby řekl veřejně, jak střet zájmů vyřeší, i když otázkou je, zda to bylo k něčemu dobré. I když by se potvrdilo, že n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

10:04 Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

Třídenní Mnichovská bezpečnostní konference přinesla tradiční přehlídku velkých slov, varování a pol…