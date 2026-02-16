Dostál (Stačilo!): Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček

Tak prý bude zase světová válka, straší nás chytráci z Mnichova. Proto milujte vyčpělé lídry EU a plaťte zbrojařům. Zachvátí-li tě, zahyneš!
Inu, před tou minulou válkou byla shodou okolností taky konference v Mnichově. I ty demonstrace v městech a obcích byly, třeba v Reichenb.. pardon Liberci. Ale nebojte, historie se neopakuje. Současný německý kancléř není nácek. To byl jen jeho dědeček.
Ale nyní vážně: Míra propagandy, která se vyhrnula tento víkend z Mnichovské bezpečnostní konference i z agitace Milionu chvilek, je obří - ale víc než o čem jiné svědčí o bezradnosti současných transatlantických elit. Nefunguje jim ekonomika, ztratily podporu voličů a po kauzách od Epsteina po Dozimetry i morální kredit. Co se teď stane?
Žádná třetí světová nebude (pokud někdo hodně pitomý v zoufalství z volebních proher nezmáčkne to červené tlačítko). Pár let se budeme hádat v prostředí pokračujícího úpadku proti rostoucím státům BRICS, postupně chudnout a platit výpalné stále zbytečnější a shnilejší miliardářské elitě Západu - než to trkne i ty pomalejší a zvolíme si státníky, kteří nás z toho marastu vyvedou a učiní z nás opět prosperující a uznávané účastníky mezinárodního společenství fungujícího dle principů Charty OSN, ne podle not perfidní finanční oligarchie z minulého století. Ať už jako EU, nebo jako jednotlivé státy.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
