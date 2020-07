Jurečka (KDU-ČSL): Musíme dát větší motivaci spotřebitelům vracet PET lahve

reklama

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych k tomuto sněmovnímu tisku Novela zákona o obalech řekl několik postřehů a postojů za KDU-ČSL.

Já musím říct, že na jedné straně jsem rád, že celá ta baterie obalových odpadových zákonů, těch čtyř sněmovních tisků, sem dorazila, protože se na ni poměrně dlouho čekalo, čekali na ni nejenom starostové obcí, ale všichni ti, kteří nějakým způsobem přicházejí do styku s prací, se zpracováním odpadů, tříděním, využíváním recyklátů atd., stejně jako na to čekají i výrobci, ti všichni, kteří balí do nějakých obalů své výrobky. A musím říct, že jsem trošku zklamán z toho, že ambice Ministerstva životního prostředí v této oblasti nebyla větší, že se nepodařilo dotlačit i třeba ostatní resorty k tomu, aby opravdu se hledalo systémové řešení pro to, jak nastartovat v České republice dobré oběhové hospodářství. Oběhové hospodářství s důrazem na to, že se budeme snažit předcházet tvorbě zbytečných obalů a tím pádem i v mnoha případech odpadů tím, že budeme motivovat výrobce, aby se daleko více snažili hledat pro své výrobky obaly, které jsou co nejméně zatěžující pro životní prostředí, nebo že jsme se tady nedočkali materiálu, který by řešil i přímo motivaci nás, spotřebitelů, hledat třeba prostřednictvím i různé daňové podpory ty výrobky, které by byly právě šetrné k životnímu prostředí tím, že obalů mají minimum nebo obaly nemají vůbec, protože si uvědomme, že my dnes bohužel nemáme mnoho výrobků, které bychom vůbec nemuseli balit do speciálních malospotřebitelských balení, nemuseli na ně používat ať už papír, nebo plast, ale mohli bychom si jako spotřebitelé přijít do nějaké části prodejny, kde bychom si mohli tyto výrobky kupovat do svých vlastních spotřebitelských nádob samozřejmě na naše vlastní riziko s vědomím toho, že ten výrobek, ta potravina apod. jde do našeho vlastního obalu. Mně tady chybí větší koncepčnost a provázanost těchto věcí. Já chápu, že to není jenom agenda Ministerstva životního prostředí, že to jsou agendy, které zasahují např. do působnosti Ministerstva financí, do oblasti daňové, nebo do oblasti Ministerstva zemědělství. Ale kolikrát když se podívám, jakým způsobem se dneska v České republice zachází s tím, že balíme potraviny, které už od přírody mají přirozeně svůj vlastní obal, ale prostě dneska jen zabalit nakrájený oloupaný pomeranč a mnoho výrobků, které od přírody mají svoji vlastní skořápku, slupku a apod., se přesto těm výrobcům vyplácí. Tak mně prostě chybí tady nějaká systematická motivace pro to, aby ten výrobce se zamýšlel nad tím, nejenom že ten výrobek třeba na první pohled pěkně vypadá, ale také aby se více zamýšlel nad tím, jestli je to nutné, jestli je to ekologické a jestli je to z dlouhodobého hlediska udržitelné. Takže byl bych velmi rád, aby se i tyto věci promítly do celé filozofie odpadového hospodářství, do oblasti obalů atd.

Já jsem s kolegou Janem Čižinským připravil i dva pozměňující návrhy, které se týkají tohoto tisku, on se k nim potom v podrobné rozpravě přihlásí. Ale chci tady říci, že pokud chceme v České republice dosáhnout vyššího podílu vytříděných plastů, plastů, které se nám vrátí k nějakému dalšímu využití, k recyklaci - a když se podíváme do jiných států v Evropě, tak žádný stát se nedostal přes víc jak 80 % těchto plastových obalů, které se mu vrátí a jsou použitelné k další recyklaci a k dalšímu využití, pokud nezavedl ten stát zálohované PET lahve. A ten náš pozměňující návrh právě jde tímto směrem, abychom na obaly do 5 litrů objemu zavedli zálohování ve výši 3 korun, aby ten spotřebitel, ale i třeba lidé, kteří takovýto obal někde potkávají, měli motivaci ho vrátit zpátky, aby nekončil někde v ilegálním využití, v kotlích apod. Takže bych byl velmi rád, abychom zvážili i tuto podporu, abychom do České republiky přinesli to, co je v mnoha státech v Evropské unii běžné, a sice daleko větší motivaci nás spotřebitelů vracet PET lahve k opětovnému využití a to právě nástrojem, jako je zálohování PET lahví. Děkuji za případnou podporu.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: STAN: Schodek mohl být 400 miliard! Až pak se mohl zvýšit Jurečka (KDU-ČSL): Chytrá karanténa. Je opravdu chytrá? Je to karanténa? Jurečka (KDU-ČSL): Výstavba logistických a nákupních center na nejlepší půdě musí skončit Jurečka (KDU-ČSL): Vítězné projekty participativního webu převezmeme do programu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.