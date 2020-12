Jurečka (KDU-ČSL): Nechť si každý živnostník a každý občan udělá obrázek sám

reklama

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Když jsem šel ke stolečku, zaslechl jsem to samé, tak nevím, jestli to je reakce na to, co budu říkat, jestli už to paní ministryně tuší, nebo ne, možná částečně ano. Já to ještě možná rozšířím. Já jsem tady ten návrh na souběh dával poprvé, když jsme schvalovali první kompenzační bonus. To znamená, to bylo už někdy na konci října. Ale nicméně, dobře, teď se to podařilo. Děkujeme za to, děkujeme i za kladné stanovisko, které zaznělo v Senátu. Nechť si každý živnostník a každý občan udělá obrázek sám o tom legislativním procesu a o tom přístupu, když z hlediska té věcnosti nám bylo říkáno ještě někdy kolem 20. října, že to vlastně není možné, že to takhle Ministerstvo financí nechce. Dobré, dospělo se k tomu, uzrál čas, je to tady, díky za to.

Chci se ale jenom zeptat paní ministryně, protože poslední dva tři dny se ozývají informace ze strany vlády, především pana vicepremiéra Havlíčka. Předpokládám, že jste v kontaktu - o tom, že chce teď kompenzovat především gastrosektoru újmu ve 100 procentech, zaznělo před dvěma dny. Tak jestli je to pravda, jestli s tím mohou počítat tito živnostníci, což je samozřejmě pro ně velmi důležitá zpráva. Na druhou stranu si potom kladu otázku, proč pokud budou případně ty provozy zavírány, v případných příštích dnech, tak proč má být jiná míra kompenzace za pár dnů a proč má být jiná míra kompenzace pro ty, kteří byli zavřeni ještě před 10 či 14 dny, když ten dopad je na ně pořád úplně stejný. Takže já za nás mohu říci, že určitě se budeme snažit za KDU-ČSL zvýšit kompenzační bonus alespoň na 20 000, protože za 10 000 čistého se dá velmi obtížně vyžít. A ta situace pro mnoho z těch živnostníků, kteří mají třeba ještě doma manžela, manželku na rodičovské či mateřské, mají doma třeba jedno, dvě děti, tak přinést domů 10 000 plus mít nějakých v průměru 5 000 za rodičák, tak je to opravdu hodně složitá situace, jak tohle dokázat přežít. Takže jestli vláda tyhle mediální signály myslí vážně, jestli se něco připravuje a jestli k tomu může dát paní ministryně nějaký komentář.

A potom poslední věc. Chtěl bych poprosit, když tady byl ten odkaz na podnikatele, kteří jsou v oddlužení, v insolvenci, když tady zaznělo, že Evropská komise má problém u notifikace, jestli může Ministerstvo financí ty oficiální připomínky Evropské komise mně zaslat. A já jsem připraven i v rámci mítinků, které vedeme s předsedkyní komise i s evropskými lídry v rámci EPP, tak jsem připraven to téma zdvihnout a udělat na evropské úrovni maximum pro to, aby se tohle odblokovalo, protože mi to přijde nelogické někoho, který ano, v minulosti se zadlužil, ale je v procesu oddlužení, dneska řádně pracoval a měl příjem pro sebe a svoji rodinu i proto, aby mohl platit do procesu oddlužení, tak vláda svým opatřením mu zavře jeho živnost, jeho obživu, a řekne mu: Ale nic ti nedám! - jak ten člověk se s tím má popasovat? Tak kdyby tohle nějakým způsobem bylo vysvětleno a prosím opravdu, jestli jsou oficiální připomínky ze strany Evropské komise k tomuto procesu notifikace, prosím, zašlete mně to, já se pokusím udělat pro to maximum, ať se to odblokuje. Děkuju.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Pokud by v lednu bylo rozpočtové provizorium, tak se nic dramatického nestane Jurečka (KDU-ČSL): Mezigenerační solidarita se vytratila Koalice všech proti Babišovi. Nás pět předsedů si rozumí, těší se Jurečka Fiala (ODS): Jasným vítězem našeho řešení jsou občané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.