Jurečka (KDU-ČSL): Určité skupiny lidí ještě pomoc nedostaly a nutně ji potřebují

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, milá paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Paní ministryně mě tady teď prosila, ať jsem stručný, já se snažím být vždycky stručný, já nemívám dlouhá vystoupení, abych tady mlátil prázdnou slámu. Ale dovolte mi jenom pár poznámek. Já jsem se teď díval do systému a k problematice řešení pomoci lidem, kteří jsou na dohodách, v rámci koronavirové krize jsem 23. března nahrával jako první dva pozměňovací návrhy pod sněmovními dokumenty 4361 a 4632. Byl to sněmovní tisk 784 a nahrával jsem řešení pomoci lidem, kteří jsou na dohodách, úplně stejně jak je to dnes. Dával jsem tam dvě variantní částky: 263 korun denně a 486 korun denně. Bohužel tehdy mi tady bylo vysvětleno nejenom od paní ministryně Schillerové, ale i od paní ministryně Maláčové, že to není možné, že prostě toto se nedá řešit. Pak později časem, jak to přibývalo a argumentů od lidí jsme dostávali obrovské množství včetně popisu jejich těžkých situací, se připouštělo, že možná někdy to vláda dořeší. Takže jsem rád, že skoro po čtyřech měsících od původního návrhu tady dneska máme před sebou řešení alespoň této části lidí, kteří ještě stále čekají na pomoc a jsou ve svízelných situacích. Byť je to s velkým zpožděním, tak za toto díky.

Ale chtěl bych připomenout, že jsou zde stále ještě určité skupiny lidí, které pomoc nedostaly a potřebují, opravdu nutně ji potřebují a řešení mimořádných sociálních dávek pro ně není cestou. Jsou to lidé, kteří jsou jako OSVČ na vedlejší činnost, píší mně i lidé, kteří mají například jako manželé malou rodinnou akciovou společnost a podobně, ještě stále jsou tady slepá místa na mapě, kde by tu pomoc bylo potřeba dotáhnout. Takže bych velmi prosil, aby se ještě na toto Ministerstvo financí ve spolupráci s MPO a MPSV podívalo a pokusilo se tyto věci dořešit.

Zmíním tady ještě jednu věc. Teď tady v té drobné přestřelce technických, o tom tady bylo mluveno, pan poslanec Bláha za hnutí ANO tady mluvil o tom, že tady se pořád mluví a neřeší se exekuce, insolvence a podobně. Chtěl bych mu tady, prostřednictvím pana předsedajícího, vzkázat, ať se podívá na pozměňovací návrhy, které už i projednal podvýbor pro exekuce a insolvence, na pozměňovací návrhy mého kolegy Marka Výborného, já jim říkám pracovně milostivé léto, kde řešíme opravdu ty dlouholeté problémy dluhových pastí lidí naprosto jednoduchým principem, dlužník, který dluží vůči státu, bude mít možnost doplatit základní jistinu, to, co dlužil a maximálně 500 korun navíc a už žádné další příslušenství. Pokud to dlužník dluží nějaké jiné právnické, fyzické osobě mimo organizační složky státu, tak zaplatí základní dluh a maximálně poplatky ve výši základního dluhu. Já tomu říkám pracovně 1 +1, tedy příklad: dlužil-li 20 000, dneska mu tam někdo napočítal dluh třeba do výše 200 000, 300 000, ne, on zaplatí 20 000 základní dluh, tu jistinu, a k tomu maximálně dalších 20 000 korun, a tím pádem bychom toto vyřešili jednou provždy, abychom tyto lidi vrátili do systému. KDU-ČSL ten návrh odpracovala, Marek Výborný ho odpracoval, je tady, čeká na projednání ve Sněmovně a já bych byl velmi rád, aby, i když tady pan poslanec Bláha má tento problém a chce řešit, to pokud možno taky podpořil ve svém klubu, abychom to v září dokázali projednat.

Díky moc za to.

