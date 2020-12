Kalousek (TOP 09): Opravdu si nemůžeme dovolit v následujících letech dělat deficity

reklama

Děkuji za slovo. Já nechci dlouho zdržovat. Pan zpravodaj popsal tu situaci celkem přesně. Je to samozřejmě prognózou úplně stejně na vodě jako je státní rozpočet, který jste právě schválili. A mně na tom děsí jiná věc. Řeknu dvě čísla: 286 a 252. Vláda předpokládá konsolidaci tempem skutečně pouze půl procenta hrubého domácího produktu, to znamená, nechce nikde krotit výdaje. V podstatě jenom spoléhá na mírný hospodářský růst, který bude startovat. Pokud se stane realitou to, co budeme projednávat v úterý, tedy daňový balíček, tak to nebude 286 a 252 pro léta 2022 a 2023, ale obě ta čísla budou začínat trojkou.

My si prostě nemůžeme dovolit, my si opravdu nemůžeme dovolit v následujících letech dělat deficity, které pro příští dva roky budou 200, 300miliardové a v těch dalších také. Pan premiér tady jako strašnou hrůzu říkal, že přes dvě vlny finanční krize, která byla od Lehmann Brothers, skutečně kumulativně za šest let, za šest let narostl dluh o 670 mld. Ale kolegové, počítejte, za kolik vy ho chcete udělat v rámci letošního roku, příštího roku a tohoto střednědobého výhledu? Jste vysoko přes milion. Tedy řekl jsem milion, vysoko přes bilion. Dynamika nárůstu toho dluhu je prostě zničující. A tohle je rozpočtová politika, o které jsem přesvědčen, že si nemůžeme dovolit.

Rozpočtový výbor navrhoval, rozpočtový výbor navrhuje vzít tento střednědobý výhled na vědomí, ale já odmítám vzít na vědomí, že se tu plánuje 286 mld. v roce 2022 a 252 mld. v roce 2023 s rizikem, že to bude o 100 mld. víc. Já to prostě odmítám vzít na vědomí. My musíme být schopni konsolidovat mnohem rychleji než předpokládá skutečně zbabělá politika vlády, populistická politika vlády a neodpovědná politika vlády. Nemůžeme hlasovat pro návrh usnesení.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opravdu vytočený Babiš po výstupech opozice: Byl na obraně takovej jeden famózní náměstek za KDU... Kalousek vyšponoval debatu o rozpočtu. Co chtěl hodit do odpadkového koše? Měli byste se stydět, křičela Pekarová na ČSSD. A přidal se Jurečka... Trikolóra avizovala tři. Byla nějaká dohoda včera. Zmatky ve sněmovně už od rána

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.