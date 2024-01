Kavij (KSČM): Stávka v Německu je i výzvou pro „aspeňáka“ Středulu

reklama

Není tak žádným překvapením, že český mainstream, včetně veřejnoprávní televize má zatím na obsáhlejší zpravodajství k dění v Německu embargo a vydává tak pouze strohé informace. Nejde přitom pouze o německé farmáře, kteří svolali celostátní protesty a ke kterým se přidávají živnostníci, logistické a další společnosti, včetně odborového svazu strojvedoucích GDL.

Němci na vlastní kůži (stejně jako naši občané) stále více pociťují, kterak německou spolkovou vládu více zajímá pomoc Ukrajině na úkor vlastních občanů a její ekonomiky. Německý nárůst vývozu zbraní na Ukrajinu se za rok 2023 v porovnání s předcházejícím zvýšil o 40 %. Na Ukrajinu směřovala více než třetina schváleného exportu, a to ve výši 4,15 miliard eur.

Zatímco zbrojní průmysl slaví a vzkvétá, břemeno války a krize se stále více přesouvá na bedra pracujících. Němečtí farmáři, na rozdíl od našich zemědělců nosící nesouhlasné petice do poslanecké sněmovny, tak berou tento týden nazrálé problémy do svých rukou. Jejich odpor v době, kdy válečný kurz německé vlády staví stále větší část populace do objektivní opozice vůči nim, je ve všech případech oprávněný.

Němečtí farmáři, stejně tak i lidé, kteří již nemají na platby za elektřinu a plyn, stávajíc se tak oběťmi plánů současné německé vlády, která na jejich bedra uvaluje prostřednictvím sankcí další strádaní a živořící utrpení, si zaslouží i naši solidaritu. Nenechme se za současné situace neustále naší vládou a fanatickými politickými válečníky přesvědčovat, že na Ukrajině se rozhoduje o osudu i naší České republiky.

Ať již stávka organizovaná německými farmáři dopadne jakkoliv, měla by být povzbuzením především pro naše odbory, kterým zatím laxně šéfuje „aspeňák“ Středula, jemuž zřejmě současný stav vyhovuje. A to době, kdy začíná platit vládní ožebračující konsolidační balíček, kdy nejen ministři Jurečka či Rakušan „vyrábí “ kauzy jak na běžícím páse. V době, kdy Černochová již pořádně vybrakovala vojenskou techniku a zbraňové systémy AČR ve prospěch Ukrajiny, kdy NGŠ Řehka nadále šíří protiruské dezinformace. V době, kdy premiér již rezignoval na počáteční rozdávání žlutých karet svým ministrům, neboť při jejich dalším rozdávání by se jeho vládní chatrč již dávno rozsypala.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



