Kettner (SPD): Vy jste se rozhodli jít ještě na dřeň

Dobrý den, dámy a pánové.

Dnes tedy vystoupím naposled. Je to stále ta stejná písnička, jsou to stále ty stejné pozměňovací návrhy. To znamená, žádám, i když je to možná marné, když jsem slyšel vyjádření na tiskových konferencích od členů pětikoalice, ale jak se říká, tonoucí se stébla chytá, občas se stane i nějaký malý zázrak, takže ještě jednou a naposledy se snažím přesvědčit někoho z pětikoalice, aby zvedl ruku pro zdravý rozum.

Když jsem ty pozměňovací návrhy dával při skládání rozpočtu 2022, bylo mi to zamítnuto. Během toho roku se ukázalo, že jsem měl bohužel pravdu. Byl bych radši, kdyby tomu tak nebylo, ale měl jsem prostě pravdu. V médiích jste mohli sledovat vyjádření ředitelů mateřských škol, základních škol, středních škol, kteří potvrzovali ty moje výhrady, a to, před čím jsem varoval. Evidentně vás to nechalo chladným. Pak přišla novela státního rozpočtu, kdy jsem to opět navrhl, kdy byla ještě šance to nějakým způsobem zachránit. Opět to bylo zamítnuto.

A teď máme rozpočet pro rok 2023, a nejenom že v této oblasti nedojde ke stabilizaci, vy jste se rozhodli jít ještě na dřeň. To znamená ještě ubrat. Nedává mi to vůbec žádný smysl a za mě to prostě nemá logiku. Rád bych připomněl některým členům pětikoalice, v minulém volebním období, kdy ta situace nebyla ještě tak tristní jako nyní, tak například kolegové z KDU-ČSL navrhovali také navýšení ONIV, čili těch ostatních neinvestičních výdajů. Takže očekával bych od nich jistou konzistenci názorů.

Opravdu mi to nedává smysl. Čili v době, kdy ten problém takový nebyl, členové KDU-ČSL to považovali, ty finance za nedostatečné, a nyní zvednou ruku pro... v době, kdy inflace roste neskutečným způsobem, ten problém tady je vlastně už druhé snížení, a druhý člen pětikoalice - Piráti, v minulém volebním období navrhovali navýšení finančních prostředků na nepedagogické pracovníky. Opět očekávám konzistenci jejich názorů, pokud dříve to bylo zapotřebí, nyní to už zapotřebí není s odstupem nějakého času?

Ten problém tady opravdu je. A já opravdu apeluji. Zapomeňme na politické půtky. Spousta občanů se na Poslaneckou sněmovnu kouká velice nevraživě, obzvlášť, když sleduje přenosy Poslanecké sněmovny. Oni mají pocit, že ve své podstatě jediné, na čem se tady soustředíme, jsou nějaké osobní útoky a půtky. A ti občané, o které by nám mělo jít především, jsou pro nás až někde vzadu, v druhé řadě. Zrovna v tomto případě máme šanci ukázat, že tomu tak není. Že když vidíme, že tady nějaký problém reálně popsaný skutečně existující, popsaný i odborníky, když tady existuje, takže jsme schopni nějakým způsobem se odprostit od nějakých politických ambicí do příslušnosti té které politické straně a zvednout ruku pro něco, co dává smysl a co má význam pro fungování státu a pro občany našeho státu.

Děkuji.

