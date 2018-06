Klaus (ODS): Hnutí ANO miluje velké podniky. Živnostníky považuje za zbytečné

Já chci promluvit k těm všem narovnávačům tržního prostředí a trošku zareagovat na pana poslance Výborného, který řekl, že když přinese ten racionální návrh, že to podpoříme. To je samozřejmě pravda, ale myslím, že pan poslanec Výborný je trošku naivní, protože jak je to ve skutečnosti.

Hnutí ANO miluje ty velké podniky. Ty živnostníky považuje za trošku zbytečné. Opakovaně se k tomu i mediálně hlásili. Nikoliv před volbami, ale v takovém tom mezidobí. Čili to je jedna politika. No, a komunisté a sociální demokraté ty to soukromé podnikání nenávidí tak nějak z principu, že, střídmě. Čili čemu se tady divíte? To je jasné, jak tohle hlasování dopadne. Je to politika a k tomu to směřuje.

Myslím, že klidně by se to EET mohlo zrušit celé, protože ten účel, který jste zamýšleli, totiž zlikvidovat malé živnostníky na menších městech a vesnicích, už se vám takřka podařilo splnit. Stačí vytáhnout ctěná poslanecká pozadí z této Sněmovny a podívat se po městech, po vesnicích, kde krachují nebo zavírají ty tradiční hospody, obchody. Zoufale se tam někdo snaží místo toho dělat manikúru nebo nějaké takovéto věci teď, aby ty krámky nezely prázdnotou. Ale projděte se těmi menšími, ne tak bohatými městy a uvidíte to.

Děkuji.

Mgr. Václav Klaus ODS



autor: PV