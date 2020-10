Klaus (Trikolóra): Čtrnáctileté děti mohou být klidně samy doma

reklama

Dobrý den, já bych to tedy upřesnil. Trikolora patřila k těm, kteří nepodpořili to, když jste to sem přinesli na jaře, protože jsme přesně tušili, k čemu to povede. Že spousta firem nebude mít zaměstnance, spousta rodičů zůstane s třináctiletými dětmi doma. A je to věc, která devastuje ekonomiku. Teď se to tedy snažíte nějakým způsobem napravit, že jste si to uvědomili. Bohužel tedy po čtyřech měsících. Ale nyní se tady vede tato debata. Čili souhlasím s tím, že nejnižší návrh je 60. Myslím, že to má i ODSka, čili budeme podporovat to, aby lidé chodili do práce, pokud je to jenom trošku možné. Čtrnáctileté děti podle našeho názoru klidně mohou být samy doma. Já jsem tak v mládí hodně krát býval, často jsem hlídal i mladšího bratra. Ale skutečně musíme podržet ty živnostníky, lidi, co dávají práci, kteří tam často v té fabrice nemají koho postavit, protože spoustu lidí motivujete těmito sociálními opatřeními k tomu, aby zůstali doma.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Státní rozpočet už neexistuje Klaus (Trikolóra): Tahle vláda vládne jenom marketingově Klaus (Trikolóra): Řada chytráků a „pobitvěgenerálů“ má dnes pré Klaus (Trikolóra): Člověk neví, jestli se má smát, nebo plakat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.